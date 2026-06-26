Renard deja su futuro en el aire tras eliminación de Túnez en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Túnez vs. Países Bajos

Por Gabriel ​Araujo

KANSAS CITY, EEUU, 25 jun (Reuters) - El entrenador Hervé Renard dejó ‌en el aire ‌su futuro tras la derrota 3-1 de Túnez ante los Países Bajos el jueves, y afirmó que la federación debe estudiar sus opciones tras el contrato ​de corta ⁠duración que firmó luego del ‌despido de Sabri Lamouchi.

Renard ⁠se hizo cargo ⁠de la selección norteafricana tras la goleada 5-1 ante Suecia en su ⁠primer partido, pero no logró ​cambiar el rumbo de ‌la situación, ya ‌que el equipo cayó 4-0 ante ⁠Japón y luego ante el elenco neerlandés.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La federación me llamó para una misión muy breve (...) ​No ‌fue suficiente, pero muchas gracias a la federación por contar conmigo", declaró Renard.

El seleccionador francés, de 57 años, ⁠se mostró indeciso sobre su futuro e instó a los responsables a tener paciencia tras la temprana eliminación.

"Todos volveremos a casa y ya veremos qué nos depara el futuro", ‌dijo Renard. "La federación de Túnez tiene que sentarse a analizarlo todo. Es importante tomarse un poco de tiempo, porque a veces tomar una ‌decisión rápidamente no es lo mejor".

Renard afirmó que no se arrepentía de ‌haber aceptado ⁠el cargo y elogió a sus jugadores por ​haber sabido hacer frente a las circunstancias difíciles.

Con información de Reuters