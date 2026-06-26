Renard deja su futuro en el aire tras eliminación de Túnez en el Mundial

Por Gabriel Araujo
KANSAS CITY, EEUU, 25 jun (Reuters) - El entrenador Hervé Renard dejó en el aire su futuro tras la derrota 3-1 de Túnez ante los Países Bajos el jueves, y afirmó que la federación debe estudiar sus opciones tras el contrato de corta duración que firmó luego del despido de Sabri Lamouchi.
Renard se hizo cargo de la selección norteafricana tras la goleada 5-1 ante Suecia en su primer partido, pero no logró cambiar el rumbo de la situación, ya que el equipo cayó 4-0 ante Japón y luego ante el elenco neerlandés.
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"La federación me llamó para una misión muy breve (...) No fue suficiente, pero muchas gracias a la federación por contar conmigo", declaró Renard.
El seleccionador francés, de 57 años, se mostró indeciso sobre su futuro e instó a los responsables a tener paciencia tras la temprana eliminación.
"Todos volveremos a casa y ya veremos qué nos depara el futuro", dijo Renard. "La federación de Túnez tiene que sentarse a analizarlo todo. Es importante tomarse un poco de tiempo, porque a veces tomar una decisión rápidamente no es lo mejor".
Renard afirmó que no se arrepentía de haber aceptado el cargo y elogió a sus jugadores por haber sabido hacer frente a las circunstancias difíciles.
Con información de Reuters