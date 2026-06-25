Baby Etchecopar mandó al frente a Milei con una intimidad.

El periodista Baby Etchecopar volvió a cargar contra Javier Milei y puso el foco en los constantes cuestionamientos que el mandatario realiza hacia los medios de comunicación. Durante su ciclo en A24, el conductor hizo referencia a las primeras incursiones televisivas del actual jefe de Estado, contando varias situaciones íntimas en el medio.

Etchecopar recordó varias de las apariciones mediáticas de Milei y criticó la postura que mantiene hoy frente al periodismo. "Estos medios que él dice... Pero yo lo entiendo porque usted es superior, ya ahora lo empecé a comprender", ironizó al iniciar su editorial.

Baby Etchecopar cruzó nuevamente a Javier Milei.

Baby Etchecopar y su crítica a la postura de Milei con los medios

Más adelante, profundizó sus cuestionamientos y repasó distintos momentos protagonizados por Milei cuando participaba de programas de televisión como panelista o invitado. "Estos medios que usted dice, no sé si será este, lo he visto dormir en los pasillos. Usted venía a ofrecer sexo tántrico, venía a ofrecer imitar a Leonardo Favio, venía a ofrecer besarse con Daniela con besos asquerosos de lengua en pantalla", disparó.

El conductor también sostuvo que el hoy Presidente buscaba de manera constante presencia en los medios y rememoró algunas escenas que, según su relato, eran frecuentes en aquella época. "Venía a hacer el ridículo. Decía: '¿con quién querés que me pelee?'. ¿Se acuerdan? Yo estaba", afirmó.

Para finalizar, Etchecopar volvió a referirse al vínculo actual entre Milei y la prensa y cerró con una frase contundente que resumió su visión sobre el tema: "Estos son los medios que usted hoy putea".