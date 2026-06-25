México completa fase de grupos con puntaje perfecto tras victoria 3-0 sobre República Checa

El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo ante República Checa

La selección de fútbol de México se impuso el miércoles 3-0 a República Checa en un abarrotado estadio Azteca y quedó a la espera de conocer ‌al rival que enfrentará la próxima ‌semana, en el mismo escenario, por los dieciseisavos de final del Mundial.

A pesar de contar con algunos cambios respecto a los primeros dos juegos, como la inclusión de Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial, "el Tri" no tuvo problemas para superar al equipo europeo, que apenas sumó un punto producto de un empate ante Sudáfrica, quedando colero del Grupo A y eliminado de la justa mundialista.

Es la primera vez que México gana todos sus juegos de ​la fase de grupos de ⁠un Mundial y suma nueve puntos. En Qatar 2022, la oncena azteca fue eliminada ‌en fase de grupos. Esta vez, derrotó a Sudáfrica 2-0 en la ⁠inauguración y 1-0 a Corea del Sur. Hasta el ⁠momento, tampoco le han marcado goles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

México salió al terreno de juego sin presión porque en la fecha anterior ya había asegurado el primer lugar de su grupo. Sin embargo, se hizo ⁠del balón y dominó el compromiso, cortando la creación de juego checa, apoyado por ​los casi 81,000 aficionados que desbordaron el estadio Azteca.

A los ‌siete minutos llegó la primera jugada de peligro ‌del partido tras un remate de Denis Višinský, extremo del Viktoria Pilsen, que pasó ⁠cerca del arco defendido por Raúl Rangel.

Tras la primera pausa de hidratación, República Checa recobró el balón, aunque tampoco generó riesgo en la portería de Rangel.

Recién a los 37 minutos México tuvo su primera chance clara de anotar. Tras un despeje a medias, el balón le ​cayó a ‌Israel Reyes, quien intentó una audaz chilena que salió desviada.

Tras un deslucido primer tiempo, México salió con todo en la segunda mitad y cayeron los goles.

A los 55 minutos, el lateral izquierdo del AZ Alkmaar de la Eredivisie Mateo Chávez escapó de la marca checa y encaró hacia la portería de Matej Kovar, ⁠quien, a pesar de cubrirle el ángulo, no pudo detener el remate esquinado del joven mexicano de 22 años.

Apenas seis minutos más tarde, Julián Quiñones empujó el balón debajo del arco sin oposición, luego de un rebote en la espalda del lateral derecho Jorge Sánchez. Luego de los goles, México se apoderó completamente del trámite del partido y desató la locura en el estadio, que hasta entonó a todo pulmón la popular canción "cielito lindo".

En tiempo de descuento, Santiago Giménez desbordó, encaró al ‌arco pero su remate fue bloqueado por el portero checo. Sin embargo, el mediocampista del Betis Álvaro Fidalgo tomó el balón en la segunda jugada y selló la goleada.

El entrenador checo, Miroslav Koubek, decidió dejar en el banquillo en el arranque al delantero Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, quien marcó 22 goles en la temporada 2025-26 con su club. El delantero ingresó a los ‌63 minutos ya con el marcador en contra.

La selección europea no supera la fase de grupos desde el Mundial de 1990, cuando aún se llamaba Checoslovaquia.

Los dirigidos por Javier Aguirre quieren superar por primera ‌vez los cuartos de ⁠final, instancia a la que llegaron cuando fueron anfitriones de la Copa del Mundo en 1970 y 1986.

El duelo del miércoles marcó un hito ​para Guillermo "Memo" Ochoa. El portero de 40 años ingresó ovacionado a los 78 minutos para sumar su sexto Mundial. El guardameta del Limassol de Chipre estuvo convocado en 2006 y 2010 pero no acumuló minutos, aunque sí jugó en los otros torneos.

Con información de Reuters