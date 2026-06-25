Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El sudafricano Thapelo Maseko marca el primer gol de su equipo ante el portero surcoreano Kim Seung-gyu

Por Laura ​Gottesdiener

MONTERREY, 25 jun (Reuters) - Sudáfrica alcanzó el ‌miércoles ‌por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial, después de que un gol de ​Thapelo Maseko ⁠en la segunda ‌parte le ⁠diera una ⁠victoria por 1-0 ante Corea del Sur, que ⁠aún puede clasificarse ​como uno ‌de los mejores ‌terceros.

Maseko envió el ⁠balón al ángulo inferior en el minuto 63 ​para ‌dejar a Sudáfrica con cuatro puntos, por detrás de México, ganador ⁠del Grupo A. Se enfrentarán a la coanfitriona Canadá en Los Ángeles el 28 de junio.

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Corea del ‌Sur tiene tres puntos.

Sudáfrica no había logrado superar la fase de grupos en ‌sus tres primeras participaciones mundialistas, en 1998, 2002 ‌y ⁠2010.

(Escrito por Julien Prétot; edición ​de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)