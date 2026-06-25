Sudáfrica vence a Corea del Sur y alcanza por primera vez la fase eliminatoria del Mundial

Por Laura Gottesdiener
MONTERREY, 25 jun (Reuters) - Sudáfrica alcanzó el miércoles por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial, después de que un gol de Thapelo Maseko en la segunda parte le diera una victoria por 1-0 ante Corea del Sur, que aún puede clasificarse como uno de los mejores terceros.
Maseko envió el balón al ángulo inferior en el minuto 63 para dejar a Sudáfrica con cuatro puntos, por detrás de México, ganador del Grupo A. Se enfrentarán a la coanfitriona Canadá en Los Ángeles el 28 de junio.
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Corea del Sur tiene tres puntos.
Sudáfrica no había logrado superar la fase de grupos en sus tres primeras participaciones mundialistas, en 1998, 2002 y 2010.
(Escrito por Julien Prétot; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)