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Con críticas al Gobierno, el peronismo se unió contra el pago a los fondos buitres

25 de junio, 2026 | 00.05

El pago de 171 millones de dólares a dos fondos buitre que litigaron contra la Argentina por bonos defaulteados de la deuda de 2001 generó un álgido debate en la Cámara de Diputados sobre las responsabilidades por ese desembolso y sobre la legitimidad de afrontarlo, que finalmente se aprobó con 137 votos a favor y 98 en contra. En medio de las tensiones internas, el peronismo se mostró unido en el rechazo. Desde la exaltación del jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, ante los argumentos que escuchaba del bloque libertario. "Van a usar los textuales de ustedes para litigar contra el Estado argentino. ¡Burradas dijeron!", sostuvo. Hasta Miguel Pichetto, quien advirtió que el proyecto no detallaba de dónde saldrían los fondos para afrontar el pago, una omisión que llevó al presidente Javier Milei a vetar varias leyes en los últimos meses.

Un eje recurrente en los mensajes fue el de marcar a los responsables del litigio. Los fondos Attestor Master y Bainbridge Fund compraron títulos de la deuda defaulteada, se negaron a ingresar a los canjes y siguieron litigando en la justicia de Estados Unidos hasta conseguir un acuerdo de conciliación con el gobierno de Javier Milei. El presidente de la comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, habló de "cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años". 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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