Cortes de luz en Francia dejan a miles de personas sofocadas durante la ola de calor

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia

Las autoridades ​del norte de Francia se afanaban este miércoles por restablecer el suministro eléctrico a miles de hogares afectados por cortes de luz, en medio de una ola de ‌calor abrasadora que lleva días azotando ‌gran parte de Europa occidental.

En estas labores se estaba dando prioridad a los centros sanitarios y a las instalaciones esenciales, y se proporcionaron generadores para que las residencias de ancianos pudieran salir del paso tras los cortes del martes, achacados a un incidente con un transformador, añadieron.

"El incidente fue accidental y estuvo relacionado con la actual ola de calor", afirmaron las autoridades en un comunicado. "No hubo heridos".

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Las temperaturas récord en toda Europa, que superan hasta en ​18ºC los valores normales, según ⁠el Reuters Climate Monitor, han paralizado las redes de transporte y han obligado a ‌cerrar colegios y lugares turísticos.

La agencia meteorológica Météo France ha señalado que ⁠las condiciones son comparables a las de la ola ⁠de calor de agosto de 2003, que duró 16 días y provocó unas 80.000 muertes adicionales en toda Europa.

No se sabía con certeza cuánto duraría la actual ola de calor, impulsada ⁠por un patrón meteorológico conocido como bloqueo en omega, debido a su forma, ​que permite que las temperaturas aumenten día tras día.

Europa se está ‌calentando más del doble de rápido que ‌la media mundial, según la Organización Meteorológica Mundial, lo que hace que los episodios ⁠de calor prolongados sean cada vez más probables.

La ola de calor ha obligado a las empresas de la construcción a modificar los horarios de trabajo para que los empleados puedan evitar las horas de mayor calor, mientras que los comercios tienen dificultades para satisfacer la demanda ​de ventiladores ‌y aparatos de aire acondicionado portátiles, y los agricultores cosechan el grano por la noche tras la prohibición de trabajar por la tarde debido al riesgo de incendios.

Decenas de personas se han ahogado al intentar escapar del calor lanzándose a las aguas.

En Reino Unido, el operador de la red eléctrica pidió a las ⁠centrales generadoras que aumentaran la producción de energía ante el aumento vertiginoso de las temperaturas, que se prevé que batan récords a lo largo del miércoles.

Con temperaturas que rondan los treinta y tantos grados, las autoridades sanitarias británicas han emitido una alerta sanitaria de "calor rojo", por segunda vez en la historia, advirtiendo del riesgo para la vida incluso de las personas sanas, además de los enfermos y ancianos.

Las empresas ferroviarias británicas han recomendado realizar únicamente los desplazamientos imprescindibles durante los dos días más ‌calurosos, el miércoles y el jueves, ya que el calor ha provocado restricciones de velocidad.

En el sureste de Francia, la autopsia reveló que dos niños de dos y cuatro años, que fallecieron en un vehículo al sol frente a su domicilio familiar, sucumbieron al calor excesivo.

Su madre dijo que los niños estaban en el automóvil sin que ella lo supiera, según el fiscal regional.

El ‌Ministerio de Sanidad italiano ha emitido su alerta máxima por calor para 16 ciudades, desde Florencia y Milán hasta Roma, Turín y Verona.

Se esperaba que las condiciones empeoraran aún más, especialmente en las ‌regiones del centro y ⁠el norte, y que la ola de calor alcanzara su punto álgido entre el domingo y el lunes, según indicaron los meteorólogos.

Las temperaturas podrían alcanzar ​los 41ºC entre la Toscana y Emilia, mientras que en zonas costeras como Liguria la combinación de calor y humedad extrema podría elevar la sensación térmica hasta los 45ºC.

(Informaciónde Makini Brice, Sarah Young y Giselda Vagnoni; edición de Clarence Fernández; edición en español de María Bayarri Cárdenas)