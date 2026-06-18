Baby Etchecopar humilló a Manuel Adorni al ventilar sus carencias económicas: "Me pedía..."

Baby Etchecopar destrozó a Manuel Adorni en vivo.

Manuel Adorni sigue complicando cada vez más al Gobierno de Javier Milei. Si bien ya presentó su declaración jurada, la misma presentó incongruencias y tuvo que salir en televisión a aclarar que poseía 500.000 dólares sin blanquear provenientes de criptomonedas, una excusa estéril (más aún con los videos que comenzaron a circular que lo desmentían) que poco convenció a la gente.

Es por ello que aún con el Mundial ocupando las primeras planas de los medios de comunicación, el nombre del jefe de Gabinete sigue dando vueltas y se mantiene vigente, mientras que el Presidente lo apoya a pesar de todo, aún con el costo político que esto conlleva. En Desayuno Americano (América TV), por ejemplo, hablaron con una persona que conoce muy bien al exvocero: Baby Etchecopar, quien supo tenerlo como panelista en el pasado. Lejos de defenderlo, lo hundió aún más al aseverar que era una persona con problemas económicos.

Manuel Adorni está cada vez más complicado con la Justicia.

¿Qué contó Baby Etchecopar de Manuel Adorni?

"Creo que Manuel no merece ningún análisis porque es un intrascendente, un nadie", expuso primeramente el reconocido periodista, aunque luego añadió: "Un nadie que tuvo de golpe protagonismo, del Jefe de Estado, que la verdad que solamente en la Argentina calculo que puede pasar eso hoy, no sé en otra parte del mundo".

"Es una locura esto, darle tantos centímetros, tantos minutos a un tipo como Adorni", prosiguió. Al ser consultado sobre la diferencia del Adorni panelista respecto del Adorni funcionario, señaló: "La diferencia es que de panelista era inofensivo, le dieron poder e hizo una cagada".

Finalmente, sobre si percibía inconvenientes financieros por parte de él, contó: "Sé que a alguien le pidió dos mil dólares prestados, pero a mí no. Lo único que me pedía era laburo permanentemente, no quería que lo echen porque tenía que pagar las cuotas".