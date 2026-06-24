China dice que tiene derecho a actuar contra personas en el extranjero bajo la ley de unidad étnica

La ilustración muestra la bandera china

China ​tiene derecho a tomar medidas contra personas fuera de sus fronteras que incumplan su nueva ley sobre unidad étnica, afirmó este ‌miércoles un alto cargo, quien ‌añadió que esto se ajusta a la práctica internacional y que es legal y necesario.

China aprobó la ley en marzo con el fin de crear una identidad nacional "compartida" entre los 55 grupos étnicos minoritarios del país, entre los que se incluyen los tibetanos y los uigures, algunos de los cuales se sienten oprimidos bajo el dominio chino ​y, a lo largo ⁠de los años, han organizado con frecuencia protestas, algunas de ‌ellas violentas.

La nueva ley, que entrará en vigor el ⁠1 de julio, incluye una cláusula que ⁠establece que las personas y los grupos fuera de las fronteras de la República Popular China pueden ser considerados legalmente responsables de socavar "la unidad ⁠étnica y el progreso o de incitar al separatismo étnico".

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Esto ​ha despertado la alarma, en particular en Taiwán —reivindicado ‌por China—, ante la posibilidad de ‌que esto proporcione a Pekín otra base jurídica para perseguir a ⁠los taiwaneses a los que considera separatistas. Las organizaciones de derechos humanos también se han quejado de que China ha intentado utilizar las "notificaciones rojas" de la Interpol para presionar a gobiernos extranjeros a ​fin de que ‌detengan en el extranjero a personas buscadas por delitos políticos cometidos en China.

En una rueda de prensa celebrada en Pekín sobre la ley, el viceministro de Justicia, Hu Weilie, afirmó que ciertos medios de comunicación occidentales, a los que no ⁠nombró, habían "distorsionado e interpretado erróneamente" la disposición relativa al extranjero.

"Esta disposición se basa en las condiciones nacionales de China, se ajusta a los principios jurídicos y es coherente con la práctica internacional. Se trata de una disposición legal legítima, lícita, necesaria y viable", afirmó.

"Todos los países del mundo tienen derecho a prevenir actividades separatistas y destructivas, así como a mantener la ‌solidaridad social y el orden público, mediante su legislación nacional".

La disposición relativa al extranjero se centra en los actos ilegales y recurre a métodos basados en el Estado de derecho para "protegerse contra diversos actos ilícitos relacionados con asuntos étnicos procedentes del exterior del país", añadió.

La aplicación de la ‌disposición sobre el extranjero de la ley salvaguardará de manera efectiva la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, así como los derechos ‌e intereses legítimos ⁠de las personas de todos los grupos étnicos, añadió Hu.

"No afectará a los intercambios interpersonales normales entre China ​y otros países, ni a los debates académicos, la cooperación económica y comercial, ni a otras actividades".

Con información de Reuters