DT Aguirre elogia la fortaleza mental de México para imponerse 3-0 a República Checa

Por Diego Oré
CIUDAD DE MÉXICO, 25 jun (Reuters) - El entrenador de México, Javier Aguirre, elogió el miércoles la mentalidad de su equipo para recuperarse de un flojo primer tiempo y asegurar una victoria por 3-0 frente a la República Checa en su más reciente partido del Grupo A del Mundial.
Con esta victoria, México pasa a la fase eliminatoria como líder del grupo con puntaje perfecto y ningún gol en contra.
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• "No me gustaron los primeros 20 minutos, pero después nos acomodamos, el equipo se compuso y ahí es donde mostró su fuerza mental", dijo en rueda de prensa.
• El seleccionador mexicano, que ya dirigió a "el Tri" en los Mundiales de 2002 y 2010, señaló que, aunque la actuación fue buena, "siempre tenemos unas cositas que hay que arreglar".
• Aguirre, de 67 años, señaló que la mentalidad de su equipo es fundamental para seguir avanzando en el Mundial, donde intentarán superar los cuartos de final por primera vez.
• "En eso creo que hemos mejorado, esa mentalidad de 'bueno, ya está, ya cumplimos'. Este grupo tiene casta", dijo.
Con información de Reuters