DT Aguirre elogia la fortaleza mental de México para imponerse 3-0 a República Checa

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa vs México

Por Diego ​Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 25 jun (Reuters) - El entrenador de ‌México, Javier Aguirre, ‌elogió el miércoles la mentalidad de su equipo para recuperarse de un flojo primer tiempo y asegurar una victoria por 3-0 frente ​a la ⁠República Checa en su ‌más reciente partido del ⁠Grupo A ⁠del Mundial.

Con esta victoria, México pasa a la fase eliminatoria como ⁠líder del grupo con ​puntaje perfecto y ‌ningún gol en ‌contra.

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• "No me gustaron los primeros ⁠20 minutos, pero después nos acomodamos, el equipo se compuso y ahí ​es ‌donde mostró su fuerza mental", dijo en rueda de prensa.

• El seleccionador mexicano, que ya dirigió ⁠a "el Tri" en los Mundiales de 2002 y 2010, señaló que, aunque la actuación fue buena, "siempre tenemos unas cositas que hay que arreglar".

• Aguirre, ‌de 67 años, señaló que la mentalidad de su equipo es fundamental para seguir avanzando en el Mundial, donde intentarán ‌superar los cuartos de final por primera vez.

• "En eso creo ‌que ⁠hemos mejorado, esa mentalidad de 'bueno, ya está, ya ​cumplimos'. Este grupo tiene casta", dijo.

Con información de Reuters