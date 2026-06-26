DT Costa de Marfil dice que comentarios de Schweinsteiger sobre el fútbol africano podrían considerarse racistas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Ecuador vs Alemania

El ​entrenador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo que los comentarios del campeón mundial Bastian Schweinsteiger podrían calificarse de racistas, ‌después de que el excentrocampista ‌alemán describiera el fútbol africano como "salvaje" y "poco ortodoxo".

Schweinsteiger es comentarista del Mundial para la cadena alemana ARD. La semana pasada, antes de que Alemania venciera a Costa de Marfil en su segundo partido del Grupo E en Toronto, dijo que Alemania tenía que estar "preparada para que el partido fuera impredecible en algunos momentos".

Señaló que los marfileños ​practicaban "fútbol africano", que calificó ⁠de "algo un poco ortodoxo a veces, un poco salvaje, no ‌tan táctico".

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No fue posible contactar de inmediato con Schweinsteiger ⁠el jueves para recabar sus comentarios, ni ⁠a través de sus representantes ni de la ARD.

Cuando se le pidió una reacción tras la victoria de Costa de Marfil por 2-0 ⁠sobre Curazao el jueves, que les permitió quedar segundos por ​detrás de Alemania y clasificarse para los dieciseisavos ‌de final del Mundial, Fae dijo ‌a los periodistas que estaba decepcionado por los comentarios de ⁠Schweinsteiger.

"Cuando se conoce el fútbol como él lo conoce, resulta extraño que hable así... lo podríamos calificar de racista si llamáramos a las cosas por su nombre", dijo Fae.

"Pero así son las cosas. ​Hoy en ‌día vivimos en un mundo en el que todo el mundo es libre de decir lo que piensa".

"No puedo cambiar su punto de vista. No puedo cambiar su forma de hablar. Pero lo único que puedo hacer es demostrar ⁠sobre el terreno de juego que África no se limita al juego físico. También somos muy técnicos y muy tácticos".

Según informaron varios medios de comunicación, Schweinsteiger no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas recibidas por sus comentarios sobre el estilo de juego de Costa de Marfil.

Fae dijo que había sido admirador del estilo de juego de Schweinsteiger cuando estaba en ‌su mejor momento en el Bayern de Múnich y el Manchester United, hasta el punto de que uno de sus amigos le puso a Fae el apodo de "Bastian".

"Lo único que puedo esperar es que se tratara simplemente de una declaración torpe que no reflejara especialmente lo que ‌piensa, pero, ya sabes, así es la vida, así es el fútbol hoy en día". "Hoy en día hay muchos comentaristas, muchos exjugadores que también buscan ‌dar que hablar".

"Era ⁠una estrella mundial, pero se le ha olvidado un poco, así que está intentando dar que hablar. Me ​alegro por él, si eso es lo que piensa. Es libre de hacerlo. Pero nosotros seguiremos adelante e intentaremos ignorarlo", añadió Fae.

(Texto de Mark Gleeson, desde AtlantaEdición de Toby DavisEditado en español por Daniela Desantis)