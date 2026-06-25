El entrenador de Sudáfrica elogia la táctica del equipo tras el 1-0 ante Corea del Sur

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, celebra con los hinchas tras el partido

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, elogió a su equipo ‌por su ‌desempeño táctico después de que venciera 1-0 a Corea del Sur en su decisivo partido del Grupo A del Mundial el miércoles, con lo que alcanzó por primera vez ​la fase ⁠eliminatoria.

• "Creo que jugamos un muy ‌buen partido tácticamente. Fue muy ⁠bueno; todos hicieron ⁠su trabajo. (...) Estoy muy orgulloso de la actuación de mi equipo", dijo Broos.

• "Fue ⁠un momento emotivo. Vinimos aquí ​a México y queríamos ‌superar la fase de ‌grupos. (...) Y eso para mí ⁠fue realmente un momento de emociones, no sólo porque ganamos el partido, sino también por mí, ​porque, ‌como he dicho en el pasado, probablemente será uno de los últimos partidos de mi carrera".

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• "Cuando los coreanos tenían el ⁠balón, intentamos cubrir todos los espacios y creo que lo conseguimos. Pero cuando teníamos el balón era peligroso para ellos, porque aprovechábamos los espacios que nos dejaban. Hicimos jugadas rápidas y ‌tenemos jugadores que saben encontrar sus espacios".

• "Hoy vieron a un equipo que creía en sí mismo. (...) El domingo volverán a ver a un equipo ‌que creerá en sí mismo y que luchará durante los 90 minutos, y ‌más si ⁠hace falta. Después veremos. Pero esperemos salir con un ​buen resultado".

Con información de Reuters