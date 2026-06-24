Taiwán dice que se está reduciendo el tiempo de preaviso ante un posible ataque de China

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, inspecciona a los reservistas durante una sesión de entrenamiento en el Centro de Servicios del Parque Industrial de Loung Te en Yilan, Taiwá

El ejército de Taiwán necesita comprobar si es capaz de responder de forma inmediata en caso de que ‌estalle una guerra, ya que ‌el tiempo de aviso ante cualquier ataque chino se está reduciendo, dijo el miércoles el ministro de Defensa, Wellington Koo.

Taiwán está llevando a cabo esta semana cinco días de maniobras de "preparación inmediata para el combate". Sus fuerzas armadas han comenzado a basar parte de sus maniobras en un escenario en el que China ​convierte de repente ⁠uno de sus ejercicios habituales alrededor de la isla en ‌un ataque real.

China considera que Taiwán, gobernado democráticamente, forma ⁠parte de su territorio, y sus ⁠fuerzas armadas operan en torno a la isla casi a diario. El portaaviones chino más reciente atravesó el estrecho de Taiwán el ⁠martes.

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Los ejercicios hacen mayor hincapié en la capacidad de ​responder con rapidez y pasar rápidamente a un ‌estado de preparación para el combate, ‌explicó Koo a los periodistas en el Parlamento.

"El objetivo es ⁠desarrollar la rapidez que consideramos necesaria para pasar de un estado de paz a uno de guerra", dijo.

"En otras palabras, dada la actual situación de amenaza por parte del enemigo, y ​dado que ‌creemos que el tiempo de aviso se está acortando, necesitamos verificar que podemos responder de inmediato".

Taiwán lleva a cabo maniobras militares periódicas, como las realizadas a principios de este mes, en las que disparó en el estrecho ⁠de Taiwán su nuevo sistema de cohetes HIMARS, de fabricación estadounidense, ampliamente utilizado por Ucrania.

Se espera que sus principales maniobras militares anuales, las "Han Kuang", sean en agosto.

"INTENCIÓN MALICIOSA"

En declaraciones realizadas más tarde el miércoles en Pekín, Zhang Han, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, dijo que las maniobras ponían de manifiesto la "intención maliciosa ‌del Partido Democrático Progresista (PDP), actualmente en el poder, de buscar la independencia por la fuerza".

"Ante el poderoso ejército popular, la postura de las autoridades del PDP es completamente inútil; solo perjudicará y destruirá a Taiwán y provocará su propia destrucción", dijo.

Zhang reiteró que Pekín estaba ‌dispuesto a hacer todo lo posible para lograr la "reunificación pacífica".

"Sin embargo, nunca nos comprometeremos a renunciar al uso de la fuerza, y nunca dejaremos ‌margen alguno para ⁠actividades separatistas que busquen la independencia de Taiwán de ninguna forma".

China llevó a cabo sus últimas maniobras ​militares a gran escala en torno a Taiwán a finales de diciembre.

Con información de Reuters