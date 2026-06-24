La comunidad LGBTQ+ de Hungría se manifiesta en defensa de sus derechos tras años de retrocesos

Adam Andras Kanicsar, escritor y activista de la comunidad LGBTQ, trabaja en su piso de Budapest, Hungría

Mientras la comunidad LGBTQ+ de Hungría se prepara para la marcha anual del Orgullo que tendrá lugar ‌este sábado en Budapest, ‌activistas y miembros de la comunidad quieren que se restablezcan sus derechos tras el deterioro sufrido durante el Gobierno de Viktor Orbán, que estuvo en el poder durante 16 años.

La marcha del Orgullo del año pasado, que la policía intentó prohibir bajo el mandato de Orbán, se convirtió en una ​manifestación antigubernamental masiva ⁠que atrajo a decenas de miles de personas.

Este año, tras ‌la derrota de Orbán a manos del partido ⁠de centro-derecha Tisza, de Péter Magyar, ⁠en abril, se ha levantado la prohibición y se ha autorizado la celebración de la marcha. Sin embargo, los organizadores afirman ⁠que aún queda trabajo por hacer.

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"El año pasado, ​nuestro amor por la libertad y nuestro ‌valor obligaron al poder autoritario a ‌retroceder, (…) pero aún no hemos alcanzado nuestro objetivo", afirmaron ⁠los organizadores antes del acto del sábado.

Orbán, que se erigió en defensor de lo que denominó "valores cristianos" frente al liberalismo occidental, aprobó leyes que ponían fin al cambio de género ​en los ‌documentos personales, impedían la adopción por parte de parejas del mismo sexo y prohibían en las escuelas los materiales considerados promotores de la homosexualidad o la transición de género.

La erosión de los derechos LGBTQ+ ⁠ha tenido un efecto traumático en la comunidad y llevará tiempo superarla, dijo a Reuters Adam Andras Kanicsar, activista y escritor LGBT.

"Supongo que todavía estoy asimilando el régimen de Orbán, y lo seguiré asimilando durante años. Y no soy el único", afirmó durante el rodaje de una película en una tienda de artículos vintage ‌de Budapest.

"En estos últimos 16 años (…) trabajar como periodista LGBTQ y escribir y hablar sobre las personas LGBTQ ha significado que siempre he tenido que hacer un esfuerzo adicional, cada vez, (…) y nunca recuperaré esos esfuerzos en mi vida".

Magyar, de ideología conservadora, ‌ha pedido paciencia cuando los medios húngaros le han preguntado sobre los cambios legislativos que restringieron los derechos de la comunidad LGBT.

Sin embargo, ‌instó al partido ⁠Fidesz de Orbán en el Parlamento a "salir de los dormitorios de los húngaros lo antes posible" ​y denunció la medida de Fidesz de restringir el derecho de reunión para prohibir la marcha del Orgullo.

(Texto de Krisztina Than; edición de Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)