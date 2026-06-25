Mario Massaccesi sorprendió a todos con su más reciente confesión.

Mario Massaccesi fue entrevistado en el streaming de Revista Pronto del que forman parte Matías Vázquez, Mica Comunica y Carla Bunny. Allí habló de todo, incluyendo una faceta suya que poco trasciende: su lado sexual.

"Me encanta el sexo, el erotismo y la sensualidad, por supuesto. Era un tipo calentón, a los 60 ya no tanto...", deslizó primeramente, para luego añadir en tono de broma: "No soy un célibe, no estoy en un covento".

Mario Massaccesi conduciendo Cuestión de Peso.

La reflexión de Mario Massaccesi sobre el sexo

Tras mencionar que es más "del touch and go", sostuvo: "Hay una falsa imagen de los solterones, que es que no tenemos vida, pero sí la tenemos, solo que no hay un proyecto. Rompemos con el mandato de que te tenés que casar para toda la vida".

Por otra parte, opinó que "el sexo tiene mala prensa, es algo tabú", además de que es algo "absolutamente vital, y no hablo solamente de estar con otra persona: el buen sexo también es reconocer tu cuerpo, adorarlo y satisfacerlo". "La autosatisfacción también es parte de los sensual y lo erótico", sumó.

Finalmente, dejó una reflexión muy profunda acerca del amor romántico: "El amor para toda la vida me parece que es una historia que hay que contarla al final, no al comienzo cuando es expectativa".