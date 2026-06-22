El palito de Massaccesi contra Nicolás Occhiato tras la polémica de Flor Peña: “La culpa…”

Mario Massaccesi no dudó en lanzar una indirecta a Nicolás Occhiato luego de sufrir un desperfecto técnico al aire.

El escándalo que protagonizó Florencia Peña tras anunciar al aire en Luzu TV la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, marcó la agenda mediática de la semana. Luego de la polémica, el fundador del canal de streaming, Nicolás Occhiato, tomó la decisión de desvincular a la actriz de la marca. En ese contexto, Mario Massaccesi sufrió un desperfecto técnico y no dudó en lanzar una indirecta dirigida al conductor.

Durante una transmisión en vivo de Todo Noticias, Mario Massaccesi atravesó un inconveniente técnico que dejó varios segundos sin audio al aire. En ese sentido, aprovechó el inconveniente y expresó: “Siempre la culpa es de la producción”.

La indirecta quedó más que clara. Tras el error de la conductora en Luzu TV, el dueño del canal decidió responsabilizar a la producción y a la persona que dio la noticia. Sin embargo, varios usuarios y seguidores del programa de streaming sostuvieron que el problema se habría originado por una falla del propio dueño del medio, es decir, Nicolás Occhiato.

La dura decisión de Nicolás Occhiato

Luego del episodio que se vivió en el canal de streaming, Nicolás Occhiato público rápidamente en sus redes sociales un comunicado para aclarar lo sucedido: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total. Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

Por otro lado, al abrir el programa de Nadie Dice Nada, el conductor aclaró: “Obviamente, vamos a arrancar distinto. Voy a decir algo cortito de todo lo que pasó ayer y después vamos a hacer un programa totalmente normal como siempre, porque nos debemos a nuestro público y eso es lo que espera cuando nos pone”.

Asimismo continuó: “Uno como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones, tiene un costo tener un canal, tiene un montón de privilegios, un montón de beneficios, un montón de cosas lindas que nos pasan todo el tiempo, como por ejemplo la comunidad que tenemos, que es lo más lindo que tenemos. Y también tiene costos que uno tiene que afrontar como responsable de un canal”.

