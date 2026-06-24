Daniel Muñoz, el héroe inesperado detrás de la clasificación de Colombia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. El colombiano Daniel Muñoz celebra su primer gol junto a Luis Díaz y Davinson Sánchez

El lateral derecho Daniel Muñoz se convirtió el martes en el héroe inesperado de la selección ‌cafetera, al marcar un ‌gol decisivo en los últimos minutos que aseguró la victoria y la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial.

Mientras todas las miradas estaban puestas en el extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, y el centrocampista del Minnesota United, James Rodríguez, fue Muñoz quien se ​lució para darle ⁠a Colombia la victoria por 1-0 sobre República Democrática ‌del Congo, sumando este gol al que ya ⁠había marcado en la victoria contra ⁠Uzbekistán.

El jugador del Crystal Palace había anotado en el arco congoleño en el minuto ocho, pero tras la revisión del ⁠VAR, el árbitro italiano Maurizio Mariani lo anuló ​por fuera de juego.

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Casi 70 minutos después, ‌un magnífico pase de Juan ‌Fernando Quintero llegó a Muñoz, quien finalmente logró superar ⁠la férrea defensa del portero Lionel Mpasi.

Tras ser nombrado jugador del partido, Muñoz intentó moderar los merecidos elogios.

"No porque yo haga el gol soy la figura. La figura somos ​todos. Los ‌tres puntos los logramos todos. Esto es una familia y aquí la figura se llama Colombia", dijo tras el partido.

"El esfuerzo de todo el equipo es de valorarlo. Nada es fácil, nadie le está ⁠reglando nada a nadie", agregó.

En el primer partido de Colombia la semana pasada, Muñoz allanó el camino a la victoria al colarse en el área de Uzbekistán en el minuto 40 para marcar el primer gol de un encuentro que terminó 3-1.

El defensa ya sabe lo que es marcar para la selección ‌nacional. En la Copa América 2024, donde Colombia fue subcampeona, anotó dos goles y terminó el torneo como uno de los máximos goleadores de Colombia. El gol del martes eleva su cuenta a cinco en 46 partidos.

Muñoz, un jugador rápido, ‌se desempeña por la banda derecha y no solo es un rematador eficaz, sino también un gran asistente. Durante sus cuatro temporadas ‌en el ⁠Genk de Bélgica, jugó en una posición más ofensiva, anotando 19 goles y dando 20 asistencias.

Desde ​su llegada al Crystal Palace de la Premier League inglesa en 2023, Muñoz ha marcado 11 goles y ha dado 16 asistencias.

Con información de Reuters