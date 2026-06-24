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Daniel Muñoz, el héroe inesperado detrás de la clasificación de Colombia

24 de junio, 2026 | 03.15

El lateral derecho Daniel Muñoz se convirtió el martes en el héroe inesperado de la selección ‌cafetera, al marcar un ‌gol decisivo en los últimos minutos que aseguró la victoria y la clasificación de Colombia a los dieciseisavos de final del Mundial.

Mientras todas las miradas estaban puestas en el extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, y el centrocampista del Minnesota United, James Rodríguez, fue Muñoz quien se ​lució para darle ⁠a Colombia la victoria por 1-0 sobre República Democrática ‌del Congo, sumando este gol al que ya ⁠había marcado en la victoria contra ⁠Uzbekistán.

El jugador del Crystal Palace había anotado en el arco congoleño en el minuto ocho, pero tras la revisión del ⁠VAR, el árbitro italiano Maurizio Mariani lo anuló ​por fuera de juego.

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Casi 70 minutos después, ‌un magnífico pase de Juan ‌Fernando Quintero llegó a Muñoz, quien finalmente logró superar ⁠la férrea defensa del portero Lionel Mpasi.

Tras ser nombrado jugador del partido, Muñoz intentó moderar los merecidos elogios.

"No porque yo haga el gol soy la figura. La figura somos ​todos. Los ‌tres puntos los logramos todos. Esto es una familia y aquí la figura se llama Colombia", dijo tras el partido.

"El esfuerzo de todo el equipo es de valorarlo. Nada es fácil, nadie le está ⁠reglando nada a nadie", agregó.

En el primer partido de Colombia la semana pasada, Muñoz allanó el camino a la victoria al colarse en el área de Uzbekistán en el minuto 40 para marcar el primer gol de un encuentro que terminó 3-1.

El defensa ya sabe lo que es marcar para la selección ‌nacional. En la Copa América 2024, donde Colombia fue subcampeona, anotó dos goles y terminó el torneo como uno de los máximos goleadores de Colombia. El gol del martes eleva su cuenta a cinco en 46 partidos.

Muñoz, un jugador rápido, ‌se desempeña por la banda derecha y no solo es un rematador eficaz, sino también un gran asistente. Durante sus cuatro temporadas ‌en el ⁠Genk de Bélgica, jugó en una posición más ofensiva, anotando 19 goles y dando 20 asistencias.

Desde ​su llegada al Crystal Palace de la Premier League inglesa en 2023, Muñoz ha marcado 11 goles y ha dado 16 asistencias.

Con información de Reuters

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