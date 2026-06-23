El entrenador argentino Fernando Gago recibe el alta tras sufrir un infarto agudo

4 de agosto de 2024; Carson, California, EEUU; El entonces entrenador del Chivas de Guadalajara, Fernando Gago, al borde de la cancha durante el partido de la Leagues Cup contra Los Angeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park

​El director técnico de la Universidad de Chile, Fernando Gago, ‌recibió el alta ‌tras sufrir un infarto agudo de miocardio la semana pasada, informó el lunes el club sudamericano.

El entrenador argentino, de 40 años, que fue nombrado en marzo de ​este año, ⁠fue hospitalizado en la madrugada ‌del viernes por el infarto. ⁠La dolencia fue ⁠tratada "mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón", dijo ⁠el club, citando el informe ​de la clínica donde ‌fue ingresado.

El estado de ‌Gago mejoró tras el tratamiento ⁠y posteriormente recibió el alta. Continuará su recuperación en casa, según el parte médico compartido ​por "la U".

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Medios ‌locales informaron que Gago fue trasladado al hospital horas después de la victoria por 2-0 de Universidad de Chile ⁠sobre O'Higgins el jueves. El club ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Liga de Primera.

Gago llegó al popular club chileno a fines de marzo, meses ‌después de que finalizara su paso por el Necaxa de México.

El exmediocampista comenzó su carrera como entrenador en el Aldosivi de su país, y ‌luego pasó por Racing Club, Guadalajara y Boca Juniors.

Como futbolista, Gago vistió ‌las camisetas ⁠de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez ​Sarsfield.

Con información de Reuters