El entrenador argentino Fernando Gago recibe el alta tras sufrir un infarto agudo

El director técnico de la Universidad de Chile, Fernando Gago, recibió el alta tras sufrir un infarto agudo de miocardio la semana pasada, informó el lunes el club sudamericano.
El entrenador argentino, de 40 años, que fue nombrado en marzo de este año, fue hospitalizado en la madrugada del viernes por el infarto. La dolencia fue tratada "mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón", dijo el club, citando el informe de la clínica donde fue ingresado.
El estado de Gago mejoró tras el tratamiento y posteriormente recibió el alta. Continuará su recuperación en casa, según el parte médico compartido por "la U".
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Medios locales informaron que Gago fue trasladado al hospital horas después de la victoria por 2-0 de Universidad de Chile sobre O'Higgins el jueves. El club ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Liga de Primera.
Gago llegó al popular club chileno a fines de marzo, meses después de que finalizara su paso por el Necaxa de México.
El exmediocampista comenzó su carrera como entrenador en el Aldosivi de su país, y luego pasó por Racing Club, Guadalajara y Boca Juniors.
Como futbolista, Gago vistió las camisetas de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez Sarsfield.
Con información de Reuters