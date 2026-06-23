Liberan molinetes en la línea B de subte: desde qué hora y hasta cuándo

Los trabajadores del subte realizarán este martes una liberación de accesos en la estación Federico Lacroze de la línea B, entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana. La medida es en el marco de un conflicto que mantienen con la empresa concesionaria Emova.

La medida fue anunciada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que denunció descuentos salariales y sanciones disciplinarias que considera ilegales contra empleados y representantes gremiales.

Desde el sindicato sostienen que la empresa aplica descuentos compulsivos sobre los salarios y utiliza sanciones como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio.

Los metrodelegados afirmaron además que cuentan con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la concesionaria a cesar esas prácticas, aunque denunciaron que la compañía continúa avanzando con sanciones contra trabajadores que cuestionan el funcionamiento de la red.

Desde la organización gremial también señalaron que presentaron denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar de la empresa y acusaron a Emova de generar un escenario de conflicto para obtener beneficios económicos por parte del Gobierno porteño.

El secretario ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, advirtió que el plan de lucha continuará durante los próximos días y no descartó nuevas acciones que podrían afectar el normal funcionamiento del servicio si no se alcanza una solución al conflicto.

Nota en desarrollo.