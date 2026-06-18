La historia de la Línea B, el subte que introdujo los molinetes y las escaleras mecánicas en Buenos Aires.

La Línea B es una de las más utilizadas de la red de subtes de Buenos Aires y también una de las que más innovaciones incorporó desde sus inicios. Inaugurada en 1930, fue la primera en introducir los molinetes para el control de pasajeros y las escaleras mecánicas.

Actualmente une el Microcentro con Villa Urquiza a través de 17 estaciones distribuidas a lo largo de 11,8 kilómetros. Sin embargo, su historia comenzó hace casi un siglo, cuando la Ciudad apostaba por expandir el transporte subterráneo para acompañar el crecimiento urbano.

La Línea B introdujo los molinetes y las escaleras mecánicas en la red de subtes de Buenos Aires.

Cómo nació la Línea B del subte: su historia y cómo es actualmente

El primer tramo de la Línea B fue inaugurado el 17 de octubre de 1930. Ocho meses más tarde se habilitó una nueva extensión hasta Carlos Pellegrini y, el 1° de diciembre de 1931, quedó inaugurada la estación terminal Leandro N. Alem. Con esa apertura se completó un recorrido de 8,94 kilómetros y 12 estaciones. Apenas dos semanas después, el 15 de diciembre de 1931, se sumó una nueva parada: Florida.

La Línea B introdujo dos novedades que resultaron revolucionarias para la época. Por un lado, incorporó los molinetes para organizar el ingreso de pasajeros. Por otro, se convirtió en la primera línea del sistema en contar con escaleras mecánicas. Estas fueron instaladas en las estaciones Agüero, actual Carlos Gardel, Pueyrredón, Pasteur-Amia y Callao.

Después de varias décadas sin ampliaciones significativas, la Línea B retomó su crecimiento en el siglo XXI. En agosto de 2003 fueron inauguradas las estaciones Tronador y Los Incas.

Diez años después, en 2013, la línea llegó hasta Villa Urquiza con la apertura de las estaciones Echeverría y Juan Manuel de Rosas. Esta extensión permitió que miles de vecinos tuvieran una estación de subte a pocas cuadras de sus hogares y mejoró la conexión con otros medios de transporte, como el Ferrocarril Urquiza en la estación Federico Lacroze.

Actualmente, la Línea B conecta el centro de la Ciudad de Buenos Aires con el corredor de la Avenida Corrientes y el noroeste porteño, consolidándose como una de las líneas más importantes y concurridas de toda la red. Ciento de miles de personas la toman a diario para dirigirse a sus trabajos, y durante el fin de semana para disfrutar de las propuestas culturales que se encuentran en el centro de la ciudad.