Con el aumento de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), bancos y billeteras virtuales mantienen una serie de promociones que permiten ahorrar entre un 20% y un 100% del valor de los viajes en colectivo y subte durante la segunda quincena de junio 2026.

Los beneficios están disponibles a través de pagos con tecnología NFC desde el celular y, en algunos casos, pueden combinarse con el sistema Red SUBE, que ofrece descuentos en viajes consecutivos. Las alternativas incluyen reintegros, topes mensuales y hasta la posibilidad de viajar gratis.

¿Qué promociones siguen vigentes en junio 2026?

Entre las principales opciones se encuentra Naranja X, que ofrece un reintegro del 100% en pagos realizados con tecnología NFC en colectivos y subtes, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. También continúa vigente el beneficio de Ripio, que devuelve el 100% del valor del pasaje, aunque el límite depende del nivel de cada usuario dentro de la plataforma.

Por su parte, Banco Macro mantiene una promoción del 20% de reintegro en colectivos para quienes paguen mediante MODO y tecnología NFC con tarjetas Visa de la entidad. Asimismo, algunas billeteras digitales y entidades financieras ofrecen devoluciones parciales o promociones especiales para usuarios seleccionados.

Las iniciativas cobran mayor relevancia luego de los incrementos tarifarios aplicados en junio, que elevaron el costo del transporte público en el AMBA. En las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo se ubicó en $788,41 para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada.

Los descuentos vigentes para la segunda quincena de junio 2026

Naranja X

Pago con NFC en colectivos y subtes

50% de reintegro pagando con tarjeta Naranja X Visa de débito o crédito mediante tecnología NFC.

Tope mensual: $5000 por persona.

Vigencia: hasta el 30 de junio de 2026.

Pago con QR en subtes

50% de reintegro pagando con QR desde la app Naranja X utilizando dinero en cuenta.

Tope mensual: $5000 por usuario.

Mercado Pago

100% de reintegro pagando con QR en colectivos y subtes.

Tope de devolución: $5000 por usuario.

Vigencia: hasta el 30 de junio de 2026.

El reintegro se acredita dentro de las 72 horas hábiles posteriores al viaje.

¿Cómo acceder al reintegro en transporte de Mercado Pago?

Activar previamente la promoción en la sección "Beneficios".

Pagar con QR en colectivos o subtes.

El beneficio no está disponible para todos los usuarios, sino únicamente para quienes lo tengan habilitado en la aplicación.

Santander y MODO

Hasta 100% de reintegro pagando con QR Transporte desde la app Santander o MODO utilizando dinero en cuenta.

50% de reintegro para clientes Santander.

50% adicional para clientes adheridos a Sorpresa Santander.

Tope de devolución: $8000 por usuario.

Vigencia: hasta el 31 de agosto de 2026.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días.

¿Cómo acceder al reintegro en transporte de Santander con MODO?

Tener dinero en cuenta y un saldo mínimo de $1200.

Generar el QR Transporte desde Santander o MODO.

Mostrar el código en el lector del colectivo o subte.

Banco Macro

20% de reintegro pagando con QR Transporte o NFC presencial a través de MODO.

Aplica para colectivos y subtes.

Tope mensual: $4000 por usuario.

Vigencia: hasta el 30 de septiembre de 2026.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Banco Nación