Reabren una emblemática estación de la Línea A: cuándo quedará habilitada.

Después de varios meses de trabajos, la estación Piedras de la Línea A de subtes será reabierta. El próximo lunes 8 de junio, tras obras de puesta en valor realizada en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, la parada volverá a estar en funcionamiento.

La renovación tuvo como objetivo mejorar la infraestructura existente y brindar una experiencia de viaje más cómoda y segura para los usuarios. Aunque la estación volverá a funcionar con normalidad, algunas tareas menores continuarán realizándose fuera del horario de servicio.

Cómo quedó la estación Piedras tras las obras

Los trabajos abarcaron distintos sectores de la estación, incluidos accesos, galerías de escaleras y andenes. Entre las mejoras realizadas se encuentran la impermeabilización de estructuras, trabajos de pintura, renovación de pisos y la incorporación de nueva iluminación LED.

A partir del lunes 8 reabrirán la estación Piedras de la Línea A.

Además, se renovó la señalética, se instalaron indicaciones en sistema braille en pasamanos y pórticos, y se sumó nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. También se llevaron adelante tareas específicas para solucionar filtraciones mediante técnicas de inyección, tratamiento de juntas y la utilización de materiales de última generación. Asimismo, gracias a su valor patrimonial, la estación Piedras pasó por tareas de restauración y conservación.

Qué otras estaciones de la red de subtes fueron renovadas

Con la reapertura de Piedras, ya son 20 las estaciones renovadas dentro del plan de modernización. En la Línea A también fueron intervenidas Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro.

A ellas se suman Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia de la Línea B; San Martín de la Línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo de la Línea D; y Jujuy de la Línea E. Además, se realizaron mejoras en distintas estaciones del Premetro.

Mientras tanto, continúan las obras en otras paradas de la red. La estación Tribunales de la Línea D permanece cerrada por trabajos de renovación, mientras que también avanzan intervenciones en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Según informan desde el Gobierno de la Ciudad, las obras forman parte de un plan más amplio que incluye la futura construcción de la Línea F, la compra de 224 coches nuevos, la renovación de escaleras mecánicas y la instalación de nuevos ascensores para mejorar la calidad del servicio en toda la red de subtes porteña.