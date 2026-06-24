Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 24 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
Clima en Buenos Aires: madrugada helada con 5 grados y térmica de 2°
La madrugada del miércoles 24 de junio arranca bien fría en Capital Federal. A las 4 de la mañana, el termómetro oficial marca 5 °C, pero lo que realmente se siente en la calle es bastante menos: la sensación térmica desciende hasta los 2 °C por efecto de la humedad y el viento.
El cielo se mantiene completamente despejado, con una nubosidad de apenas el 1% y una visibilidad óptima de 40 kilómetros. No hay niebla ni chance de lluvias (0% de probabilidad), y el viento sopla a un promedio de 11 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 22 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío es de 2 °C, un combo que explica la fuerte sensación de frío.
Para quienes estén pendientes de la montaña, la cota de nieve se ubica en los 1100 metros. Seguí con nosotros el minuto a minuto del clima en El Destape y abrigate bien antes de salir.
Hace 1 hora
Madrugada helada en Buenos Aires: 5°C y sensación térmica de 2° con cielo despejado
A las 4 de la mañana, el termómetro en Capital Federal marca 5°C pero la sensación térmica se desploma a 2°C. El cielo despejado y la humedad del 85% le ponen un marco invernal a una madrugada que no da tregua.
El viento sopla a 11 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h, la presión atmosférica es de 1017 hPa y la visibilidad es excelente, de 40 kilómetros. No hay probabilidad de lluvia ni niebla; la cota de nieve se ubica en los 1100 metros. Seguí cada actualización en este liveblog de El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada helada en Capital Federal: 5°C y sensación térmica de 2°C a las 4 AM
La madrugada de este miércoles en Capital Federal arrancó con un frío que cala hasta los huesos. A las 4 de la mañana, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marcaba apenas 5 grados, pero la sensación térmica bajaba a 2 °C debido al viento, convirtiendo la espera del transporte público en un desafío.
El cielo se presenta completamente despejado, con una nubosidad del 1% y una visibilidad óptima de 40 kilómetros. No hay niebla ni probabilidad de lluvia (0 mm), así que el paraguas quedará guardado. La humedad, alta en un 85%, y el punto de rocío en 2 °C potencian la sensación de frío. El viento sopla del este a 11 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 22 km/h, por lo que la térmica se mantendrá baja durante las próximas horas.
La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se ubica en los 1100 metros, un dato llamativo para los fanáticos de la montaña. Por ahora, la Capital sigue sin chances de blanco. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape para no perderte ninguna actualización.
Hace 1 hora
Madrugada helada en Capital Federal: 5 grados y cielo despejado con sensación térmica de 3°C
La madrugada del miércoles 24 de junio arranca bien fría en Capital Federal. A las 3 de la mañana, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marca apenas 5°C, pero la sensación térmica se desploma hasta los 3°C por el viento sostenido de 11 km/h, con ráfagas que trepan a 21 km/h. El cielo está completamente despejado, con 0% de nubosidad y una visibilidad excelente de 40 kilómetros, sin ningún aviso de niebla. La humedad se ubica en el 83% y el punto de rocío en 2°C, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa. No hay probabilidad de lluvias: 0% y 0 milímetros previstos. La cota de nieve se sitúa en los 1.100 metros, un dato clave para el arranque de la jornada. Así, el clima en vivo de esta mañana invita a abrigarse bien antes de salir a la calle.
Hace 1 hora
Madrugada helada: 5°C y sensación térmica de 3°C con cielo despejado en Buenos Aires
La madrugada en Capital Federal arranca con frío intenso y cielo despejado. A las 03:00, el termómetro marca 5°C pero la sensación térmica se desploma a 3°C por el viento promedio de 11 km/h y ráfagas que alcanzan los 21 km/h.
La humedad es alta, del 83%, con un punto de rocío de 2°C que refuerza la percepción de frío. No hay nubes a la vista —la nubosidad es del 0%— y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% (0 mm). La visibilidad es excelente, de 40 kilómetros, y la presión atmosférica se ubica en 1018 hPa.
Un dato curioso: la cota de nieve se sitúa en 1.100 metros, muy por encima del nivel de la ciudad, así que no habrá copos esta jornada. Seguí actualizado minuto a minuto con el pronóstico del tiempo en El Destape.
Hace 2 horas
Madrugada gélida en CABA: el frío se afianza con cielo despejado y 3°C de térmica
En plena madrugada porteña, el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional marca apenas 5 grados a las 03:00, con una sensación térmica de 3°C que cala los huesos. El cielo despejado y la humedad del 83% potencian esa crudeza invernal que muchos ya sienten al asomar la nariz.
La buena noticia es que no se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% y no se registran milímetros acumulados. El viento sopla del sector sur con una intensidad media de 11 km/h y ráfagas de hasta 21 km/h, suficiente para acentuar el frío pero sin generar alertas.
Con un punto de rocío en 2°C, la nubosidad nula y una visibilidad excepcional de 40 kilómetros, la madrugada regala un aire seco y transparente. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa y la niebla está totalmente ausente, lo que garantiza un arranque de jornada sin contratiempos para los primeros viajeros. Para quienes sueñan con blanco, la cota de nieve se ubica a 1100 metros, lejos de la ciudad, pero presente en los alrededores serranos.
Hace 2 horas
Frío extremo en la madrugada porteña: 5 grados, cielo limpio y sensación térmica de 3°C
En la madrugada del miércoles 24 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el parte en vivo y los datos a las 3 de la mañana confirman una jornada con frío intenso en Capital Federal.
El termómetro marca 5 °C en Buenos Aires, pero la sensación térmica desciende a 3 grados por el viento del sector sur, que corre a 11 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 21 km/h. La humedad del 83% hace que el frío se sienta aún más profundo, con un punto de rocío de 2 °C.
El cielo se presenta totalmente despejado, sin nubes a la vista, lo que favorece una visibilidad perfecta de 40 kilómetros y una noche estrellada. No hay niebla ni probabilidad de lluvia (0% y 0 milímetros). La presión atmosférica es de 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en los 1.100 metros sobre el nivel del mar.
Se espera que el frío se mantenga durante las próximas horas. Seguimos monitoreando el pronóstico del tiempo en vivo para Capital Federal y todo el AMBA. Mantenete abrigado y atento a las actualizaciones de El Destape.
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