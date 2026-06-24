Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 24 de junio

La madrugada del miércoles 24 de junio arranca bien fría en Capital Federal. A las 4 de la mañana, el termómetro oficial marca 5 °C, pero lo que realmente se siente en la calle es bastante menos: la sensación térmica desciende hasta los 2 °C por efecto de la humedad y el viento.

El cielo se mantiene completamente despejado, con una nubosidad de apenas el 1% y una visibilidad óptima de 40 kilómetros. No hay niebla ni chance de lluvias (0% de probabilidad), y el viento sopla a un promedio de 11 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 22 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío es de 2 °C, un combo que explica la fuerte sensación de frío.

Para quienes estén pendientes de la montaña, la cota de nieve se ubica en los 1100 metros. Seguí con nosotros el minuto a minuto del clima en El Destape y abrigate bien antes de salir.