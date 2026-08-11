Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional reporta una mañana de cielo cubierto en Capital Federal. A las 05:00, la temperatura actual es de 8° y la sensación térmica baja a 6°, por lo que el arranque del martes se siente más frío de lo que marcan los termómetros.

La humedad es del 79% y la nubosidad alcanza el 99%, aunque la probabilidad de lluvia sigue en 0%. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1033 hPa.

La visibilidad es de 40 km, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3200 metros. Un comienzo de jornada mayormente cubierto, ideal para seguir el pronóstico del tiempo en vivo desde la Ciudad.