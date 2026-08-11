Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 11 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 12 minutos
Arrancó el martes con cielo cubierto y sensación térmica de 6 grados en la Ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional reporta una mañana de cielo cubierto en Capital Federal. A las 05:00, la temperatura actual es de 8° y la sensación térmica baja a 6°, por lo que el arranque del martes se siente más frío de lo que marcan los termómetros.
La humedad es del 79% y la nubosidad alcanza el 99%, aunque la probabilidad de lluvia sigue en 0%. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 20 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1033 hPa.
La visibilidad es de 40 km, no se registra niebla y la cota de nieve está en 3200 metros. Un comienzo de jornada mayormente cubierto, ideal para seguir el pronóstico del tiempo en vivo desde la Ciudad.
Hace 27 minutos
Madrugada porteña: 7 grados, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia en Capital Federal
El clima en Capital Federal se mantiene fresco a esta hora. El registro oficial de las 4 de la madrugada marca 7° de temperatura, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 6°. La humedad es del 79% y no se registra niebla.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es 0%, por lo que el martes arranca sin precipitaciones. La nubosidad llega al 93%, pero la visibilidad alcanza los 40 kilómetros. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, y la presión atmosférica es de 1033 hPa.
El pronóstico del tiempo para la madrugada también marca un punto de rocío de 4°C y una cota de nieve de 3100 metros. Seguí el minuto a minuto en este liveblog.
Hace 1 hora
Amanecer fresco en Capital Federal: 7° con cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 04:00 la temperatura en Capital Federal es de 7°, con una sensación térmica de 6° y un cielo parcialmente nuboso. La humedad alcanza el 79% y la presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa.
En este inicio de martes, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones. La visibilidad es de 40 km, mientras que el viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 19 km/h. El punto de rocío se ubica en 4°C y la nubosidad llega al 93%, aunque no se registra niebla.
Para quienes salen temprano, el pronóstico del tiempo indica una mañana fría pero estable, con cielo parcialmente nuboso y una cota de nieve en 3100 metros. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal.
Hace 1 hora
Cielo parcialmente nuboso y 7°: así amanece Capital Federal este martes
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo para este martes en Capital Federal arranca con 7° y sensación térmica de 6°C a las 4 de la mañana. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con 93% de nubosidad y 0% de probabilidad de lluvia.
La humedad es del 79%, el punto de rocío alcanza los 4°C y la visibilidad llega a 40 km. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de 19 km/h, y no hay niebla en la zona.
Con una presión atmosférica de 1033 hPa y una cota de nieve en 3100 metros, el clima de la ciudad sigue estable y frío. Una mañana ideal para abrigarse, sin lluvias a la vista.
Hace 1 hora
Madrugada con 7° y cielo parcialmente nuboso: el clima fresco no afloja en Buenos Aires
Este martes 11 de agosto arrancó fresco en Capital Federal: a las 04:00 el termómetro marcó 7° con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 6°, la humedad llega al 79% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento medio es de 10 km/h con ráfagas de 19 km/h, la presión atmosférica está en 1033 hPa y el punto de rocío se ubica en 4°. La visibilidad alcanza los 40 km, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3100 metros.
La nubosidad es del 93%, aunque la condición oficial sigue siendo parcialmente nuboso. Sin lluvias a la vista, el pronóstico del tiempo para esta madrugada porteña se mantiene estable. Seguí la cobertura minuto a minuto.
Hace 1 hora
Capital Federal a las 03:00: 7° con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 6°
El frío es el protagonista de la madrugada en Capital Federal. A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional marca una temperatura de 7° con sensación térmica de 6°C, en una noche que se mantiene estable y sin lluvias.
El cielo está parcialmente nuboso, con una nubosidad del 69% y una probabilidad de lluvia del 0%. La humedad alcanza el 79%, mientras la visibilidad llega a los 45 kilómetros y no se registra niebla.
El viento sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1033 hPa, el punto de rocío se ubica en 4°C y la cota de nieve permanece en 3100 metros, por lo que el clima porteño se presenta frío y sin sobresaltos.
Hace 2 horas
La madrugada porteña arranca con 7°C y un cielo parcialmente nuboso
Arrancamos la actualización climática de este martes 11 de agosto en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una temperatura de 7°C, con una sensación térmica de 6°C.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 69%. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este tramo de la madrugada.
La humedad alcanza el 79%, el viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas llegan a 18 km/h. La visibilidad es de 45 km y la presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa.
El punto de rocío se ubica en 4°C y la cota de nieve en 3100 metros. No se registra niebla en la ciudad.
Seguimos minuto a minuto el pronóstico del tiempo en Buenos Aires.
Hace 2 horas
Madrugada fría en Capital Federal: 7° con cielo parcialmente nuboso y sin lluvias
En la actualización de las 03:00, el clima en Capital Federal presenta cielo parcialmente nuboso. El termómetro marca 7°C de temperatura y la sensación térmica es de 6°C, con una humedad del 79%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones. El viento medio sopla a 10 km/h con ráfagas de 18 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 45 kilómetros. La presión atmosférica se ubica en 1033 hPa y el punto de rocío, en 4°C.
Con un 69% de nubosidad, la cota de nieve se mantiene en 3100 metros y no se registra niebla. Así arranca el pronóstico del tiempo en Capital Federal para este martes. Seguí al Servicio Meteorológico Nacional para conocer las próximas actualizaciones.
Hace 2 horas
Madrugada fresca y parcialmente nubosa en Capital Federal: ¿cómo sigue el día?
La madrugada en Capital Federal arrancó con una temperatura de 7° y cielo parcialmente nuboso. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de 6°C, mientras que la humedad alcanza el 79% y el punto de rocío se ubica en 4°C.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0% durante esta franja. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 18 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa.
Con nubosidad del 69% y una visibilidad de 45 km, la ciudad sigue sin registro de niebla. La cota de nieve está en 3100 m. ¿Cómo sigue el resto del día? Seguilo en vivo.
Hace 12 horas
Confirman el fin de las heladas, pero arrancan las tormentas: todas las zonas afectadas
Una masa de aire polar se instaló el fin de semana generando una baja extrema en las temperaturas, que llegaron hasta los -15 en localidades puntuales de la zona.
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Varias personas caminan con el agua hasta las rodillas por una calle inundada después de que el tifón Dolphin provocara fuertes lluvias en Shanghái, China.
Hace 20 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por frío extremo en el AMBA y trece provincias. La semana estará marcada por temperaturas muy bajas.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
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