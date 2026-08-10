¿La F1 más cerca de volver a Buenos Aires?: el presidente de la Fórmula 1 confirmó charlas para sumar una fecha en Sudamérica

Desde hace algunos años, la Fórmula 1 comenzó a ampliar su llegada a nivel mundial, algo que se vio con el aumento de las fechas en el calendario, que actualmente tiene 24 fechas totales. Una importante expansión se dio en los Estados Unidos con los agregados de Miami y Las Vegas a la ya establecida Austin, a lo que se suman otros países que buscan tener una parte del negocio que ofrece la máxima categoría.

Tal es así que Portugal y Turquía ya están confirmados para albergar dos fechas en la próxima edición del campeonato del mundo, a la vez que el ingreso de Madrid eliminará a Barcelona y se establecerá el sistema de sedes rotativas. De esta manera, la F1 se asegura tener algunos puntos fijos y otros que roten con cada temporada, lo que amplía la posibilidad de introducir nuevos circuitos o permitir el regreso de algunos olvidados.

En este sentido, la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría desembocó en el intento por volver a traer la competencia al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde se corrió por última vez en 1998 con la victoria de Michael Schumacher. Inicialmente, la idea de la renovación del circuito porteño era recibir al Moto GP en 2027, pero también se aprovechó para buscar la homologación que le permita recibir a la F1.

Justamente sobre esta expansión de la categoría habló Stefano Domenicali, quien en una conferencia de prensa reconoció que varios destinos buscan tener una fecha marcada en el calendario de la F1, aunque actualmente la propuesta fuerte está en África. “Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones en África están avanzando muy bien”, comenzó el presidente de la Fórmula 1, que no cierra las puertas a otras partes del globo.

“También estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica. Tenemos conversaciones en el Lejano Oriente. Y una cosa que puedo decirles es que hemos recibido más solicitudes en China y Japón”, agregó. No obstante, Domenicali advirtió que no tiene interés en darle otras fechas a dichos países asiáticos, sino que se mantiene más abierto a llegar a nuevos públicos, lo que hace crecer la ilusión en el Gálvez.

La última edición del GP de Argentina fue en 1998.

Las 12 fechas que quedan de la F1 2026