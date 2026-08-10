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El CIN convocó a movilizar al Obelisco en defensa de la educación y ciencia argentina

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

La convocatoria es para el miércoles 16 de agosto bajo la consigna "me pongo la camiseta para defender a Argentina". 

El CIN convocó a movilizar al Obelisco en defensa de la educación y ciencia argentina

El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario de alta tensión política tras el revés en el Senado con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para sostener sus proyectos en el Congreso. En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunirá esta semana para definir una hoja de ruta que permita recomponer la dinámica legislativa y avanzar en reformas pendientes, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la reforma electoral. 

Al mismo tiempo, la relación con Brasil atraviesa un momento crítico tras la escalada discursiva de Milei contra Lula da Silva, que derivó en la reducción del vínculo diplomático por parte de Brasilia. Este conflicto externo se suma a las tensiones internas de La Libertad Avanza, donde conviven distintas líneas de conducción entre Karina Milei, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. En este contexto, el Presidente regresa al país con el desafío de equilibrar las fracturas internas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

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Luego del revés en Ley de Tierras, el Gobierno pone en juego modificación a Zonas Frías

El gobierno quiere que se apruebe en el Senado la eliminación de la ampliación de beneficiarios de Zona Fría que aprobó el Congreso en 2021. Para esto tendrá que negociar con los gobernadores.

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Quirno afirmó que hasta ahora no hay víctimas fatales argentinas en el terremoto que afectó a Colombia

 

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El CIN convoca a la movilización al Obelisco con la consigna "Me pongo la camiseta para defender Argentina"

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Las maniobras de Milei para respaldar a Sturzenegger en medio del ruido con Karina

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado quedó en el ojo de la tormenta luego de una semana en la que perdió dos batallas claves: contra los portuarios y con la ley de tierras. Y fue el máximo responsable. Karina quiere que renuncie, pero el Presidente lo sostiene. Por ahora.

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Hace 1 hora

Diarco cerró uno de sus mayoristas a seis meses de su apertura

La caída de las ventas y el aumento de los costos operativos volvieron inviable el funcionamiento del local y sumaron un nuevo caso al repliegue que atraviesan supermercados y mayoristas.

Cerró un mayorista a seis meses de su apertura.

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El 78% de los hogares argentinos pertenece a la clase baja y media baja

El 78% de los hogares gana menos de $2,8 millones, según un informe de Fundación Encuentro, el cual muestra que solo los sectores altos superan el ingreso promedio y que 21% de los hogares está en la pobreza.

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Hace 3 horas

El Gobierno se manifestó en contra del Paro Nacional Universitario del próximo 12 de agosto: "No responde a un reclamo genuino"

El gobierno se manifestó en contra del Paro Nacional Universitario del próximo 12 de agosto y tildó a la medida de "política" y que "no responde a un reclamo genuino". 

A través de un comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, informaron que ya tienen una fecha pautada para reunirse con "gremios universitarios, docentes y no docentes" el próximo 1 de septiembre según lo establecido en el "cronograma preestablecido".

Además, agregaron: "Asimismo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en términos dispuestos por la Justicia"

Hace 4 horas

Denuncian a Monteoliva y al comisario Gauna por la feroz represión frente al Congreso

El abogado Dalbón no sólo presentó una denuncia penal contra los dos, sino que además pidió al Ministerio de Seguridad y a todas las fuerzas federal involucradas en la represión de la semana pasada que expliquen si hubo oficiales de civil y cuál fue su función. La imagen de un oficial de civil apuntando al cuerpo de los manifestantes, la prueba más preocupante del feroz operativo del gobierno de Milei.

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Hace 5 horas

El Gobierno de Milei "analiza" enviar ayuda a Colombia tras el sismo

El Gobierno de Javier Milei sostuvo que "analiza" enviar ayuda humanitaria a Colombia tras el sismo de 7,4 en la escala de Ritcher que causó hasta el momento la muerte de 77 personas y daños materiales multimillonarios. 

"Estamos en conversaciones con las autoridades colombianas, se esta analizando el tema y en cuanto tengamos mas información la estaremos compartiendo", sostuvieron desde Casa Rosada. 

Hace 6 horas

Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno financiará las obras al concesionario

Javier Milei determinó que el fideicomiso generado por la venta del material rodante será destinado exclusivamente a financiar obras para las vías tras la concesión.

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Hace 9 horas

La Justicia pidió a Adorni explicaciones sobre su patrimonio: las claves del requerimiento

El ex jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito durante el tiempo que trabajó para la gestión de Javier Milei. La fiscalía presentó dudas sobre su aumento patrimonial. 

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Hace 12 horas

Karina Milei recibirá a legisladores bonaerenses en Casa Rosada

El Gobierno Nacional iniciará una semana de reuniones con legisladores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) y realizará una nueva mesa política en Casa Rosada, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará al interior.

 

Este lunes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá un encuentro con senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, acompañados por el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. Será en Casa de Gobierno, entre las 15hs y las 17hs.

 

 

Por otra parte, el martes 11 se espera la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y posteriormente, a las 13hs., habrá una nueva mesa política con parte del Gabinete Nacional, en Casa Rosada.

 

El jueves 13, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, visitarán Catamarca para llevar adelante un encuentro con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero), para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Hace 13 horas

LLA detonó sus puentes en el Congreso y pone en riesgo el plan Milei 2027

La aprobación de una desflecada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado dejó consecuencias propias de una derrota. El "Coloso" al freezer. La ley que necesita el Presidente, en estado delicado. Cómo sigue la agenda legislativa.

Con una feroz represión policial de trasfondo, La Libertad Avanza (LLA) se llevó del Senado una media sanción del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que políticamente tuvo que pagar carisimo. El reinicio de la actividad post receso en el Congreso dejó a un funcionario apuntado, puentes detonados con los aliados y un antecedente que pone en jaque las reformas electorales que el presidente Javier Milei considera escenciales para su reelección.

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La crisis de Milei no tiene fin: el 87% de los estatales está endeudado

El relevamiento mostró que el 73% mantiene deudas con varias entidades. Además, más del 55% tiene más de un trabajo. 

 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) difundió los resultados de una encuesta nacional que muestra el impacto de la pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos. Según el relevamiento, el 87% de los estatales tiene deudas vigentes y el 40% recurre a ellas para afrontar gastos básicos como alquileres, salud y educación.

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Hace 19 horas

No, el e-commerce no compensa el presencial: los datos que desmienten a Galperin

Javier Milei y el fundador de Mercado Libre siguen insistiendo con la idea de que el consumo no baja si se toma en cuenta al e-commerce, pero todos los indicadores van en sentido contrario.

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La “pistola en la cabeza” es llegar a fin de mes: la deuda crece en los barrios populares

Al menos 6 de cada 10 familias de barrios populares tuvo que endeudarse para afrontar gastos corrientes. Mientras crece la mora, se expande un entramado financiero paralelo que sostiene la vida cotidiana ahí donde el ingreso ya no alcanza.

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Hace 23 horas

Cae el consumo: casi el 80% de los hogares gana debajo del promedio

Un informe explicó que la concentración de la riqueza y la desigualdad del ingreso permiten entender que no repunte la actividad pese a la estabilidad macro.

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16:35 | 09/08/2026

Un ex ministro macrista advirtió un cambio clave en el modelo económico con Milei

Señaló que el consumo fue reemplazado como principal fuente de crecimiento en la actividad económica.

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15:40 | 09/08/2026

Encuesta: el 58% ya piensa en votar por un "cambio" de gobierno

Gustavo Córdoba, de Zuban Córdoba, adelantó algunos puntos principales de la próxima encuesta de la consultora.

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