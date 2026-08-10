Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes 10 de agosto con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que implica una variación de 0,25% en el mercado de bonos. La referencia surge de la operatoria con títulos soberanos en dólares, que muestran movimientos acotados en la rueda, mientras el segmento de renta fija acompaña la dinámica del tipo de cambio implícito y los inversores ajustan sus posiciones en el inicio de la semana.