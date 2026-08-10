Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
En el Banco Nación, el dólar oficial se negocia este lunes 10 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación de 0,00%. La cotización se mantiene sin cambios en una jornada en la que el mercado sigue de cerca la evolución de la divisa estadounidense.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
El dólar blue se actualiza este lunes, 10 de agosto, en el mercado informal con una variación de -0,33%: la compra se ubica en $1505 y la venta en $1525.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
Este lunes, 10 de agosto, el dólar CCL se actualiza en el mercado de contado con liqui: la compra cotiza en $1576.8889, la venta en $1585.5181 y la variación es de 0,87%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
Este lunes 10 de agosto, el dólar bolsa o MEP mantiene una actualización normal y se negocia a $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que representa una variación del 0,25%. En el mercado de bonos, los precios de los títulos soberanos acompañan la evolución del dólar MEP con movimientos moderados, mientras los inversores siguen de cerca la cotización de referencia en una rueda que transcurre con oscilaciones acotadas.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
El dólar oficial se actualiza este lunes 10 de agosto con el Banco Nación como referencia: la compra se ubica en $1470 y la venta en $1520. La variación es del 0,00%, lo que deja al tipo de cambio sin cambios en el arranque de la semana.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue opera este lunes 10 de agosto a $1505 para la compra y $1525 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
En una actualización normal del mercado de contado con liqui, el CCL se negocia este lunes 10 de agosto a $1576.8889 para la compra y a $1585.5181 para la venta, lo que representa una variación de 0,87%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este lunes 10 de agosto con una cotización de $1519.55 para la compra y $1523.19 para la venta, lo que implica una variación de 0,25% en el mercado de bonos. La referencia surge de la operatoria con títulos soberanos en dólares, que muestran movimientos acotados en la rueda, mientras el segmento de renta fija acompaña la dinámica del tipo de cambio implícito y los inversores ajustan sus posiciones en el inicio de la semana.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
En el Banco Nación, el dólar oficial cotiza este lunes 10 de agosto en $1470 para la compra y en $1520 para la venta, con una variación del 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 10 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este lunes 10 de agosto con una cotización de $1505 para la compra y $1525 para la venta, lo que implica una variación de -0,33% en el día.
Hace 17 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 8 de agosto
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18:41 | 07/08/2026
El crédito vuelve a crecer y el endeudamiento en dólares gana participación en la economía
Los préstamos al sector privado aumentaron en términos reales durante julio, mientras el crédito total llegó al 12,5% del PIB, impulsado también por los préstamos en dólares.
Según el Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2 por ciento en términos reales.
10:56 | 07/08/2026
Dólar: el mercado definió cuánto saldrá la divisa a fin de año
Las principales consultoras y bancos revelaron sus estimaciones en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central.
06:55 | 07/08/2026
Sin cambios en el dólar oficial, subieron los financiero y bajó el blue
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20:39 | 06/08/2026
Con el modelo peruano como horizonte, el BCRA anticipa mayor apreciación del dólar
El Banco Central explicó este jueves la maniobra financiera que incrementó los depósitos en dólares del Tesoro nacional. Anticipó que seguirá la apreciación cambiaria como estrategia para bajar la inflación y advirtió que no habrá ayuda ni para reactivar la actividad interna ni para las familias que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. El modelo de Perú, puesto como ejemplo.
07:08 | 06/08/2026
El dólar oficial cerró sin cambios y bajó el blue, mientras que subieron los financieros
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14:41 | 05/08/2026
El dólar oficial vuelve a trepar y el mercado anticipa más presión a partir de agosto
El menor ingreso de divisas del agro, la mayor demanda de cobertura y el récord de salida de dólares por utilidades empiezan a reconfigurar el escenario cambiario en la segunda mitad del año
13:37 | 05/08/2026
Milei renovó el swap con China por cinco años tras cuestionar el vínculo con Beijing
El Banco Central y el Banco Popular de China extendieron el acuerdo de monedas hasta 2031 y mantuvieron activa la porción utilizada por Argentina. La renovación fortalece las reservas en un contexto de alta demanda de divisas y compromisos con el FMI.
06:54 | 05/08/2026
El dólar oficial volvió a subir y empujo a los financieros también al alza
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19:26 | 04/08/2026
El Índice Big Mac confirma el atraso cambiario que Milei se niega a reconocer
Aunque el Big Mac cuesta menos que en Estados Unidos medido en dólares, continúa siendo más caro en Argentina si se tiene en cuenta el poder adquisitivo local y su relación con la divisa. Es decir, en dólares no está entre los más caros, pero en relación con los ingresos locales, sí.
16:35 | 04/08/2026
El campo también está en rojo: 70% de los productores que alquilan están en crisis
Por el aumento de los costos de los insumos, los productores que alquilan campos para trabar soja y trigo presentan márgenes negativos. El 70% de los productores trabaja bajo estas características. Entre enero y julio aumentaron los volúmenes exportados pero ingresaron menos dólares.
16:20 | 04/08/2026
Cómo pagar los dólares de la tarjeta en agosto
Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden evitar el recargo si cancelan el saldo directamente en dólares. El paso a paso para pagar la tarjeta y no abonar de más.
Costos en dólares en agosto 2026
14:15 | 04/08/2026
Argentina lidera la mora del sector privado en América Latina y ya quedó cerca de Nigeria
Un informe de la consultora 1816 ubicó al país como el de mayor cartera irregular de créditos privados de la región y apenas por debajo de Nigeria en el ranking mundial. Aunque en junio se interrumpió una racha de 19 meses consecutivos de aumento de la mora, el alivio respondió, en buena medida, al pago del aguinaldo y a refinanciaciones récord.