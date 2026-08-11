Yanina Latorre destrozó a Laura Ubfal en vivo: "Fue discriminación"

Laura Ubfal fue duramente criticada en las últimas horas, luego de deslizar un repudiable comentario en el programa más reciente de Gran Hermano Generación Dorada, al inferir que en la provincia de procedencia de una de las panelistas con la que más pica tiene no se hablaba en español.

Esto ocurrió cuando, en determinado momento, tuvo un cruce con Eugenia Ruiz y, tras hablar con un marcado regionalismo, la icónica periodista le pidió "que hable castellano porque hace años se fue de Santiago del Estero". Desde luego, esto cayó mal en el público y la obligó a pedir disculpas públicas. Sin embargo, esto no la salvó de críticas de otros colegas, como fue el caso de Yanina Latorre.

Eugenia Ruiz, panelista y exparticipante de Gran Hermano.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Laura Ubfal?

"Laura Ubfal está enajenada, está menopáusica. Me dio violento lo que vi y mirá que yo soy peleadora", expuso la áspera trabajadora de prensa en El Observador. En esa misma línea, aseveró: "Laura es una tipa grande, inteligente, que le diga 'hablá castellano que te fuiste hace 30 años de Santiago del Estero', me pareció que fue discriminación". Además, sostuvo: "Se lo llegan a decir a ella... Cuando se han metido con su cuerpo, fue un drama. Es de una sororidad rara, a mí me sonó horrible".

Tras esto, analizó: "Para mí está tan fanatizada que perdió el eje, no está dimensionando su trabajo y dónde está". "El nivel de la pelea ya era berreta. No me pareció. ¿En Santiago no se habla en castellano? Esta pesuti el temita", reiteró. Finalmente, aseguró: "El panelista cuida el programa, igual que el conductor, sino no labures ahí, andate".