Lunes 10 de Agosto del 2026 Lun 10 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1520
Dólar Tarjeta $1976
Dólar Blue $1525
Dólar CCL $1580.7
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Australia

Archivado un caso de homicidio en Australia tras descubrirse que el cadáver era una muñeca realista

10 de agosto, 2026 | 04.13
Archivado un caso de homicidio en Australia tras descubrirse que el cadáver era una muñeca realista

La policía australiana ha dado por concluida una ‌investigación por ‌homicidio que se inició cuando dos ciudadanos, durante un paseo dominical en automóvil, encontraron una maleta abandonada al borde de la carretera en una ​localidad apartada, ⁠en la que descubrieron lo ‌que parecían ser restos ⁠de un cuerpo ⁠humano.

Sin embargo, los análisis forenses determinaron posteriormente que "el objeto hallado en ⁠la maleta era una ​muñeca de aspecto realista, ‌vestida, con pelo ‌y un 'piercing' en la nariz", ⁠según informó la policía en un comunicado el lunes.

"El objeto también presentaba marcas que ​parecían ‌moratones y rasguños", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras recibir una llamada en Oallen, una localidad situada a unos 200 kilómetros al ⁠suroeste de Sídney, los agentes de policía acordonaron la escena del crimen, pero no examinaron el contenido con demasiado detalle.

La superintendente Linda Bradbury explicó a los ‌periodistas que a la policía "no le gusta alterar demasiado los restos 'in situ', sobre todo cuando nos hemos enfrentado a condiciones meteorológicas ‌adversas, como ocurrió ayer y de nuevo hoy".

El objeto era "muy realista ‌en cuanto ⁠a su aspecto de restos humanos", añadió.

Con información de Reuters

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Automovilismo
TC2000: así fue el escalofriante accidente que sufrió Tomás Fernández en Toay
Las más vistas