Archivado un caso de homicidio en Australia tras descubrirse que el cadáver era una muñeca realista

La policía australiana ha dado por concluida una investigación por homicidio que se inició cuando dos ciudadanos, durante un paseo dominical en automóvil, encontraron una maleta abandonada al borde de la carretera en una localidad apartada, en la que descubrieron lo que parecían ser restos de un cuerpo humano.
Sin embargo, los análisis forenses determinaron posteriormente que "el objeto hallado en la maleta era una muñeca de aspecto realista, vestida, con pelo y un 'piercing' en la nariz", según informó la policía en un comunicado el lunes.
"El objeto también presentaba marcas que parecían moratones y rasguños", añadió.
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Tras recibir una llamada en Oallen, una localidad situada a unos 200 kilómetros al suroeste de Sídney, los agentes de policía acordonaron la escena del crimen, pero no examinaron el contenido con demasiado detalle.
La superintendente Linda Bradbury explicó a los periodistas que a la policía "no le gusta alterar demasiado los restos 'in situ', sobre todo cuando nos hemos enfrentado a condiciones meteorológicas adversas, como ocurrió ayer y de nuevo hoy".
El objeto era "muy realista en cuanto a su aspecto de restos humanos", añadió.
Con información de Reuters