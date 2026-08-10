El sentido mensaje de Mirtha Legrand tras la muerte del papá de Messi: "Dolor"

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, conmocionó a todo el mundo. Su deceso, que se produjo el sábado 8 de agosto, generó una gran repercusión a nivel internacional. Fueron muchos los clubes y famosos que se explayaron al respecto, enviándole sus más sinceras condolencias tanto al capitán de La Scaloneta como a toda su familia.

De entre las grandes personalidades que le dedicaron algunas palabras a la Pulga, destacó una de las grandes referentes de la televisión nacional: Mirtha Legrand. La histórica conductora redactó un breve pero sentido tuit, en el cual dejó entrever su pesar por lo ocurrido con Jorge y su acompañamiento desde el sentimiento para con el clan Messi, quienes hicieron acto de presencia en Rosario, este domingo, para despedirlo en un velorio privado.

El sentido mensaje de Mirtha Legrand

El mensaje de Mirtha Legrand por el fallecimiento de Jorge Messi.

"Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi", expuso la mujer que en febrero de este año cumplió 99 años y que en los ultimos meses, con motivo del Mundial, había dejado entrever que mantiene una asidua comunicación con la mamá del ex Barcelona.

"Hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho", contó en su momento tras el juego ante Egipto, después del cuál terminó "llorando" ya que le daba "pena que tuvieran que volver a Buenos Aires". "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también", ahondó al respecto.