Epicteto, filósofo: "Hay cosas que dependen enteramente de ti y otras que no"

Para la corriente estoica, la infelicidad, la angustia y el cansancio mental no emergen de las situaciones en sí mismas.

La premisa con la que el filósofo estoico Epicteto (50-135 d. C.) inaugura su célebre obra Manual (Enquiridión) constituye una de las lecciones de vida más perdurables de la historia del pensamiento occidental: "Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros" (Ta eph' hemin, ta ouk eph' hemin).

Nacido en condición de esclavo en Hierápolis (en la actual Turquía) antes de dedicarse a la enseñanza de la filosofía en Roma y Grecia, Epicteto estructuró su enseñanza a partir de una clara diferenciación en dos puntos.

Lo que sí depende de nosotros ( ta eph' hemin ): Nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones; en definitiva, todo aquello que se origina como acto o producto directo de nuestra propia mente.

Nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones; en definitiva, todo aquello que se origina como acto o producto directo de nuestra propia mente. Lo que no depende de nosotros (ta ouk eph' hemin): El cuerpo, la riqueza, la reputación y los cargos públicos; es decir, todos los eventos y factores externos que no nacen exclusivamente de nuestra esfera mental.

Para la corriente estoica, la infelicidad, la angustia y el cansancio mental no emergen de las situaciones en sí mismas, sino del error conceptual de confundir ambas categorías: empeñarse en dominar lo inalterable o descuidar la gobernanza de nuestras propias decisiones internas.

La metáfora del arquero: el enfoque según Massimo Pigliucci

En el terreno de la divulgación filosófica contemporánea, el autor Massimo Pigliucci rescata esta máxima en su libro Cómo ser un estoico para adaptarla a los dilemas del siglo XXI. Para ilustrar la dicotomía, Pigliucci recupera una alegoría planteada originalmente por Cicerón: la figura del arquero.

El objetivo del arquero: Apuntar con exactitud, tensionar el arco correctamente y ejecutar la suelta con maestría. Cada una de estas acciones depende enteramente de sus posibilidades.

El resultado: Una vez lanzada la flecha, factores impredecibles como un cambio en el viento o el movimiento repentino del blanco pueden desviar el tiro. Conseguir que el proyectil impacte en el centro no es algo que dependa exclusivamente de su voluntad.

Pigliucci subraya que la clave reside en interiorizar la meta: el verdadero éxito estriba en la excelencia del esfuerzo y la intención puestos en el proceso, y no en el resultado contingente.

Epicteto, filósofo: "Hay cosas que dependen enteramente de ti y otras que no"

Aplicación cotidiana en el mundo actual

Esta perspectiva ofrece herramientas prácticas para reinterpretar escenarios de estrés e incertidumbre diaria, permitiendo desplazar el foco hacia lo que está bajo nuestro dominio directo:

Entrevista laboral Lo que NO depende de ti (Resultado / Externo): La resolución del entrevistador, la decisión final o el perfil del resto de los postulantes. Lo que SÍ depende de ti (Proceso / Interno): La preparación previa, ser honesto y dar lo mejor de ti en las respuestas.

