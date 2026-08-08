Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto

El sol es el protagonista del clima en Capital Federal a las 18:00. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 11° y la sensación térmica es de 11°C, con un cielo soleado y nubosidad 0%.

La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, la humedad alcanza el 48% y el punto de rocío queda en 0°C. El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 35 km/h, la visibilidad llega a 55 km y la presión atmosférica marca 1011 hPa.

No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1200 metros, así que la Ciudad de Buenos Aires sigue con una tarde despejada. El pronóstico del tiempo acompaña la jornada soleada y sin lluvia: seguí acá el minuto a minuto del clima en vivo.