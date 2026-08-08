Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 8 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
A las 18:00, el sol domina Capital Federal: clima fresco, 11° y sin lluvia
El sol es el protagonista del clima en Capital Federal a las 18:00. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 11° y la sensación térmica es de 11°C, con un cielo soleado y nubosidad 0%.
La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, la humedad alcanza el 48% y el punto de rocío queda en 0°C. El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 35 km/h, la visibilidad llega a 55 km y la presión atmosférica marca 1011 hPa.
No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1200 metros, así que la Ciudad de Buenos Aires sigue con una tarde despejada. El pronóstico del tiempo acompaña la jornada soleada y sin lluvia: seguí acá el minuto a minuto del clima en vivo.
Hace 24 minutos
Tarde de sábado con sol pleno y 12 grados en la Capital Federal
El último parte del Servicio Meteorológico Nacional para la Capital Federal a las 17:00 muestra un cielo soleado y una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 40% y una probabilidad de lluvia del 0%.
La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 60 km y el viento medio es de 16 km/h, con ráfagas de 39 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa y no hay niebla. El punto de rocío se ubica en 1 °C y la cota de nieve en 1200 metros.
Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo de la tarde sigue mostrando un clima fresco y estable, ideal para una caminata al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
Hace 1 hora
Tarde soleada y fresca en Capital Federal: el clima en vivo, minuto a minuto
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal a las 17:00 se presenta soleado, con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°C. La tarde está ideal para caminar, aunque conviene llevar abrigo.
El pronóstico del tiempo para esta hora marca 0% de probabilidad de lluvia y cielo completamente despejado: la nubosidad es del 0%. La visibilidad alcanza los 60 km, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 1200 metros.
El viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de hasta 39 km/h. La humedad es del 40%, el punto de rocío se ubica en 1°C y la presión atmosférica es de 1010 hPa. Seguí el clima minuto a minuto en El Destape.
Hace 1 hora
Tarde soleada y fresca en Capital Federal: el clima de las 17, minuto a minuto
El clima en Capital Federal transita una tarde de pleno sol, con una temperatura actual de 12°C y sensación térmica de 12°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 17 marcó una jornada estable, con cielo despejado y una tarde ideal para actividades al aire libre.
La condición del cielo es soleado, con 0% de nubosidad y una visibilidad de 60 kilómetros. La humedad es del 40%, la probabilidad de lluvia es nula y el viento medio alcanza 16 km/h, con ráfagas de 39 km/h.
Además, la presión atmosférica se ubica en 1010 hPa, el punto de rocío en 1°C y la cota de nieve en 1200 metros. Sin niebla y con cero precipitaciones a la vista, el pronóstico del tiempo se mantiene firme en la ciudad.
Hace 1 hora
Tarde de sol en Capital Federal: 12°, viento firme y cielo despejado
Actualización de las 17:00 en Capital Federal: el Servicio Meteorológico Nacional reporta un cielo soleado y una temperatura de 12°C, con una sensación térmica que se mantiene en los 12°C. La humedad es del 40% y la probabilidad de lluvia es del 0%, un combo ideal para quienes salen a la calle sin apuro.
La nubosidad es nula y la visibilidad alcanza los 60 km, mientras que el viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de 39 km/h. La presión atmosférica es de 1010 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve está en 1200 metros, por eso el panorama sigue estable y despejado en la Ciudad.
Con el punto de rocío en 1°C y una tarde soleada, la jornada invita a disfrutar del aire libre. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en Buenos Aires.
Hace 1 hora
El sol no afloja en Capital Federal: 12° y ráfagas de 40 km/h esta tarde
El sábado 8 de agosto transita con una tarde soleada en Capital Federal. A las 16.00, el Servicio Meteorológico Nacional registra una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°C. La humedad es del 38% y el cielo sigue limpio, sin nubes.
La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza los 60 kilómetros. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no hay riesgo de precipitaciones para lo que resta de la jornada. El viento medio es de 18 km/h, con ráfagas de 40 km/h.
La presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa, el punto de rocío en 2°C y no se registra niebla. La cota de nieve se ubica en 1200 metros. El pronóstico del tiempo en la Ciudad sigue mostrando un escenario estable y luminoso, ideal para aprovechar el sol de invierno.
Hace 2 horas
El sol domina la tarde porteña: 12°, sin lluvia y viento de 18 km/h
El clima en Capital Federal se mantiene estable en este sábado 8 de agosto. A las 16:00, la temperatura alcanza los 12° y la sensación térmica también es de 12°, con cielo despejado y nubosidad 0%.
La humedad es del 38%, el punto de rocío llega a los 2° y la visibilidad alcanza los 60 kilómetros. No hay lluvia: la probabilidad es 0%. El viento medio es de 18 km/h con ráfagas de 40 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 1200 metros. Una tarde ideal para disfrutar al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 2 horas
A las 16, el sol domina el cielo porteño: 12° y sin probabilidad de lluvia
El sol es el gran protagonista de la tarde en la Capital Federal: a las 16:00 el Servicio Meteorológico Nacional registra una temperatura de 12°C con cielo soleado y sensación térmica de 12°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hay que preocuparse por el paraguas.
La humedad marca solo 38%, el punto de rocío es de 2°C y la nubosidad es del 0%. La visibilidad llega a 60 km, sin presencia de niebla. El viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 40 km/h.
La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en los 1200 metros. Ideal para aprovechar la tarde al aire libre en la ciudad.
Hace 2 horas
Tarde soleada en Capital Federal: clima estable, viento y 12° de sensación térmica
El clima en Capital Federal transcurre con una tarde de pleno sol y temperatura fresca. A las 16:00, el termómetro marca 12° y la sensación térmica también es de 12°.
La humedad relativa es del 38%, la presión atmosférica llega a 1009 hPa y el viento medio es de 18 km/h con ráfagas de 40 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0% y no hay nubosidad.
La visibilidad se mantiene en 60 km, el punto de rocío en 2°C y la cota de nieve en 1200 metros. No se registra niebla y el cielo sigue soleado en Capital Federal.
Hace 2 horas
El clima en Capital Federal: sol, 12° y una tarde estable para este sábado
En este momento, el clima en Capital Federal se muestra completamente soleado a las 15:00. La temperatura es de 12°, con una sensación térmica de 12°C y una humedad del 38%, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo para lo que resta de la tarde indica 0% de probabilidad de lluvia y nubosidad del 0%, por lo que el sol seguirá presente en la Ciudad. La visibilidad es de 60 km y no se registra niebla.
El viento medio sopla a 17 km/h y las ráfagas pueden alcanzar los 40 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa, el punto de rocío llega a 2°C y la cota de nieve se ubica en 1200 metros.
Hace 3 horas
Sábado soleado en Capital Federal: tarde de 12°, cielo despejado y viento leve
La Capital Federal tiene una tarde soleada este sábado 8 de agosto. A las 15:00, el termómetro marca 12° y la sensación térmica es de 12°C, con una humedad del 38% y 0% de probabilidad de lluvia.
El cielo está completamente despejado: la nubosidad es del 0% y la visibilidad llega a 60 kilómetros. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de 40 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1009 hPa. El punto de rocío se ubica en 2°C, no hay niebla y la cota de nieve alcanza los 1200 metros.
Según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal se mantiene estable y soleado, ideal para seguir las novedades del pronóstico en vivo desde El Destape.
Hace 3 horas
El sol domina la tarde porteña: 12°C, cielo despejado y ráfagas de 40 km/h
El sol es el gran protagonista de la tarde en Capital Federal. A las 15:00, la temperatura oficial es de 12°C, con una sensación térmica de 12°C, cielo soleado y nubosidad del 0%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de 40 km/h, la visibilidad llega a 60 km y la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa. La humedad es del 38%, con un punto de rocío de 2°C.
Sin niebla y con una cota de nieve a 1200 metros, el panorama se mantiene estable para esta actualización del pronóstico del tiempo en Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional sigue siendo la referencia oficial para seguir el clima en vivo.
Hace 3 horas
El sol domina la tarde en Capital Federal: 12° y ráfagas de 40 km/h
El clima en Capital Federal se mantiene estable esta tarde. El registro oficial de las 15:00 indica una jornada plenamente soleada, con el termómetro en 12° y una sensación térmica de 12°C.
La humedad es del 38%, la probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es del 0%, con una visibilidad de 60 kilómetros. El viento medio sopla a 17 km/h y las ráfagas alcanzan los 40 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 1200 metros. De esta manera, el pronóstico del tiempo confirma condiciones estables para el resto de la tarde en la ciudad.
Hace 3 horas
Sábado a puro sol en Capital Federal: 12°, sin lluvia y ráfagas de 40 km/h
La Capital Federal transita un sábado a pleno sol: a las 14:00 el termómetro marca 12° con una sensación térmica de 12°C. La humedad es del 40% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El cielo está completamente despejado, con 0% de nubosidad y una visibilidad de 60 km. El viento medio sopla a 17 km/h, con ráfagas de 40 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
No se registra niebla y el punto de rocío es de 1°C, con una cota de nieve de 1400 metros. Así, el pronóstico del tiempo para esta hora mantiene condiciones estables y soleadas en la Ciudad.
Hace 4 horas
Sol, frío y viento: así se presenta la tarde en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 14:00 en Capital Federal una temperatura de 12°C con cielo soleado. La sensación térmica es de 12°C y la humedad llega al 40%, por lo que la tarde se mantiene estable y luminosa.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es nula, con una visibilidad de 60 kilómetros. El viento medio sopla a 17 km/h con ráfagas de 40 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
El punto de rocío es de 1°C, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 1400 metros. Una tarde fría, pero con sol y sin lluvia, ideal para actividades al aire libre en la ciudad.
Hace 4 horas
Sábado a puro sol en Capital Federal: 12 grados y ráfagas de 40 km/h
Clima en Capital Federal: este sábado 8 de agosto a las 14:00 el cielo está totalmente soleado, con una temperatura actual de 12° y sensación térmica de 12 °C. El Servicio Meteorológico Nacional marca 0% de probabilidad de lluvia y una humedad del 40%.
El viento medio sopla a 17 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. La nubosidad es del 0%, la visibilidad alcanza los 60 km y la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa. El punto de rocío es de 1 °C y no se registra niebla.
Con una cota de nieve en 1400 metros, la tarde porteña se mantiene estable, ideal para salir al aire libre con abrigo por el viento fresco. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 4 horas
Sábado a pleno sol en Capital Federal: 12°, cielo despejado y sin lluvia
Ahora mismo, el clima en Capital Federal se presenta con cielo soleado y una temperatura de 12° a las 14:00. Según el último parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 12 °C, con una humedad del 40% y probabilidad de lluvia en 0%.
El viento medio alcanza los 17 km/h y las ráfagas llegan a 40 km/h, con una visibilidad de 60 km. La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve está en 1400 metros, mientras el punto de rocío se ubica en 1 °C. Con nubosidad 0% y sin niebla, el pronóstico del tiempo en vivo confirma una tarde estable y soleada en la Ciudad.
Hace 4 horas
El sol domina la siesta porteña: 11°, ráfagas de 42 km/h y cero lluvia
El sol es el gran protagonista de la siesta porteña. A las 13:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo soleado, una temperatura de 11° y una sensación térmica de 11 °C. La nubosidad es mínima, del 10%, y no hay niebla.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el día continúa estable. La humedad marca 43% y el punto de rocío se ubica en 1 °C. La visibilidad llega a 55 km, un dato ideal para circular por la Ciudad.
El viento sopla con un promedio de 17 km/h y ráfagas de 42 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1009 hPa. La cota de nieve se mantiene en 1400 metros. Con este pronóstico del tiempo, la recomendación es salir abrigado y aprovechar la tarde soleada.
Hace 5 horas
Sábado fresco y soleado en Buenos Aires: 11° con ráfagas de hasta 42 km/h
El clima en Capital Federal se presenta este sábado con una tarde soleada y una temperatura de 11°C. La sensación térmica es de 11 grados, con una humedad del 43% y cero probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar del aire libre.
El viento sopla a 17 km/h, con ráfagas de 42 km/h que pueden sentirse en zonas expuestas. La visibilidad es excelente: 55 kilómetros, con una nubosidad del 10% y una presión atmosférica de 1009 hPa.
El punto de rocío se ubica en 1°C y la cota de nieve alcanza los 1400 metros. No se esperan cambios bruscos en el pronóstico del tiempo para las próximas horas, aunque conviene abrigarse ante el viento.
Hace 5 horas
Sol y aire frío en la Ciudad: la temperatura llega a 11 grados
En la Ciudad de Buenos Aires el mediodía transcurre con cielo soleado y una temperatura de 11 grados, según el registro oficial de las 13.00. La sensación térmica también es de 11°C, con una humedad del 43%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, la nubosidad llega apenas al 10% y la visibilidad alcanza los 55 kilómetros. El viento medio es de 17 km/h y presenta ráfagas de hasta 42 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa.
El punto de rocío está en 1°C, la cota de nieve en 1400 metros y no se registra niebla. Un panorama estable para seguir la tarde en la Capital Federal.
Hace 5 horas
Sol pleno y 11° en Capital Federal: tarde fresca con viento y sin lluvia
El clima en Capital Federal se presenta esta tarde con pleno sol y una temperatura actual de 11°, según los datos oficiales de las 13:00 del Servicio Meteorológico Nacional.
La sensación térmica es idéntica: 11°C, con una humedad del 43%, nubosidad del 10% y una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la ciudad.
El viento medio sopla a 17 km/h y las ráfagas alcanzan los 42 km/h. La visibilidad es de 55 km, la presión atmosférica llega a 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 1400 metros.
Seguí el pronóstico del tiempo en este liveblog para conocer cómo evoluciona el clima en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 5 horas
A mediodía, Capital Federal sigue con 11° y ráfagas que llegan a 40 km/h
Al mediodía en Capital Federal, el termómetro marca 11° con una sensación térmica de 11 °C. El cielo está parcialmente nuboso, con una nubosidad del 60% y una humedad del 46%.
La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones para esta hora. El viento sopla con una intensidad media de 17 km/h y presenta ráfagas de 40 km/h, así que conviene abrigarse al circular por la ciudad.
La visibilidad es de 55 km, la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa y el punto de rocío en 0 °C. Además, la cota de nieve está en 1500 metros.
Hace 6 horas
Mediodía fresco y cielo parcialmente nuboso: el clima en Capital Federal minuto a minuto
Al mediodía de este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional registró en Capital Federal una temperatura de 11°C con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica también alcanza los 11 grados y la humedad es del 46%, lo que confirma una jornada fresca y estable.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad llega al 60%. El viento sopla a 17 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa y la visibilidad alcanza los 55 km.
El punto de rocío está en 0°C, la cota de nieve se mantiene en 1500 metros y no se registra niebla. Así, el clima en Capital Federal sigue con una tarde tranquila, ideal para salir con abrigo y sin preocuparse por lluvias.
Hace 6 horas
A las 12, el clima en Capital Federal: 11° y cielo parcialmente nuboso
Al mediodía de este sábado, el clima en Capital Federal presenta cielo parcialmente nuboso con una temperatura de 11°. La sensación térmica también es de 11°C, mientras que la humedad alcanza el 46% y la presión atmosférica es de 1009 hPa, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El viento medio sopla a 17 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, y la visibilidad es de 55 km. La nubosidad llega al 60%, pero la probabilidad de lluvia es del 0%: no se esperan precipitaciones. La cota de nieve se ubica en 1500 metros.
Hace 6 horas
Mediodía fresco en Capital Federal: 11°, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
A las 12:00, el clima en Capital Federal se presenta fresco y estable: el termómetro marca 11° con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 11°. La humedad es del 46% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento sopla a 17 km/h con ráfagas de 40 km/h, la visibilidad alcanza los 55 km y la presión atmosférica es de 1009 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1500 metros.
Con un 60% de nubosidad, la ciudad transita un mediodía sin precipitaciones. Para seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto, quedate en este liveblog de El Destape.
Hace 6 horas
A las 11, Buenos Aires respira una mañana fresca: nubes y claros con 10°
El clima en Capital Federal se mantiene estable en el pronóstico del tiempo en vivo de las 11: el cielo está con nubes y claros y la temperatura actual es de 10°. La sensación térmica también es de 10 °C, con una humedad del 57% y una probabilidad de lluvia del 0%.
El viento medio sopla a 16 km/h y las ráfagas alcanzan los 35 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa, la nubosidad llega al 33% y la visibilidad se extiende hasta 50 km, un alivio para quienes circulan por la Ciudad.
Con un punto de rocío de 2°C y una cota de nieve de 1600 metros, no se esperan precipitaciones para esta franja del día. El Servicio Meteorológico Nacional seguirá marcando la evolución del clima en la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 7 horas
Cielo con nubes y claros y 10°: así se presenta el mediodía porteño
El cielo es el gran protagonista de la mañana en Capital Federal: a las 11 rige un estado de nubes y claros y el termómetro marca 10°. Según los datos oficiales, la sensación térmica también es de 10° y la probabilidad de lluvia es del 0%.
La humedad alcanza el 57%, la nubosidad es del 33% y la visibilidad se mantiene en 50 kilómetros. El viento medio corre a 16 km/h con ráfagas de 35 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1009 hPa y no se registra niebla.
El pronóstico del tiempo para este mediodía porteño se mantiene estable, con la cota de nieve en 1600 metros y una temperatura de 10° que pide abrigo en pleno invierno.
Hace 7 horas
Clima en Capital Federal con nubes y claros: 10° y sin lluvia este sábado
El Servicio Meteorológico Nacional reportó a las 11:00 un cielo con nubes y claros en Capital Federal. La temperatura actual es de 10°C y la sensación térmica también llega a 10°C, con una humedad del 57%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, el punto de rocío es de 2°C, la nubosidad alcanza el 33% y la visibilidad es de 50 kilómetros. El viento medio sopla a 16 km/h con ráfagas de 35 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1009 hPa. No se registra niebla.
La cota de nieve se ubica en 1600 metros y el pronóstico del tiempo para la Ciudad mantiene condiciones estables. Seguí el clima en Capital Federal en vivo en El Destape.
Hace 7 horas
Nubes y claros en Capital Federal: 10° y sin lluvia a esta hora
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que, a las 11 de la mañana, la Ciudad muestra una temperatura de 10° y nubes y claros. La sensación térmica es de 10°C, así que la ropa de abrigo sigue siendo protagonista.
La humedad es del 57% y la probabilidad de lluvia es del 0%: por ahora no hace falta el paraguas. El viento promedio es de 16 km/h, con ráfagas de 35 km/h, un detalle a considerar en cruces y espacios abiertos.
El cielo está con una nubosidad del 33% y la visibilidad alcanza los 50 km. El punto de rocío se ubica en 2°C, la presión atmosférica en 1009 hPa y la cota de nieve en 1600 metros. No se registra niebla.
Con este panorama, Capital Federal transita una mañana estable. Seguí este pronóstico del tiempo en vivo para conocer cada cambio en las próximas horas.
Hace 7 horas
A las 10, Capital Federal está parcialmente nuboso y con una térmica de 7°
El cielo parcialmente nuboso es el protagonista de la mañana en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 10 el termómetro marcó 9° con una sensación térmica de 7°C.
La humedad alcanza el 73% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento se mantiene en 11 km/h con ráfagas de 28 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1008 hPa.
Además, la nubosidad llega al 90% y el punto de rocío se ubica en 4°C. Con una visibilidad de 45 km y sin niebla, la cota de nieve está en 1600 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo.
Hace 8 horas
Sábado fresco en Capital Federal: parcialmente nuboso y 9° a las 10
Este sábado 8 de agosto arrancó con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 9° en Capital Federal. Según el registro de las 10:00, la sensación térmica es de 7° debido al viento, que sopla a 11 km/h con ráfagas de 28 km/h.
La humedad alcanza el 73% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones para esta hora. El punto de rocío se ubica en 4° y la visibilidad es excelente: 45 kilómetros.
La presión atmosférica es de 1008 hPa y la nubosidad llega al 90%. No se registra niebla y la cota de nieve se encuentra en 1600 metros.
Hace 8 horas
Sábado fresco en Capital Federal: 9°, nubes y cero probabilidad de lluvia
El sábado 8 de agosto arrancó con cielo parcialmente nuboso en Capital Federal. El registro oficial de las 10 marca 9° de temperatura y una sensación térmica de 7°.
La humedad es del 73% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no hay precipitaciones a la vista. El viento medio sopla a 11 km/h con ráfagas de 28 km/h, y la presión atmosférica es de 1008 hPa. No hay niebla y la visibilidad llega a 45 km.
La nubosidad alcanza el 90%, el punto de rocío es de 4°C y la cota de nieve se ubica en 1600 metros. Así, el pronóstico del tiempo para esta hora se mantiene estable según el Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 8 horas
Mañana fresca: 9°C y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
Ahora, a las 10:00, el clima en Capital Federal se mantiene con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 9°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 7°C, con una humedad del 73% y viento medio de 11 km/h.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la visibilidad alcanza los 45 km, aunque la nubosidad llega al 90%. Las ráfagas de viento pueden tocar los 28 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. El punto de rocío es de 4°C y la cota de nieve se encuentra en 1600 metros.
Para quienes salen a esta hora, la recomendación es abrigarse: la sensación térmica es menor a la temperatura real. Sin lluvia a la vista, el pronóstico del tiempo para el resto de la mañana continúa con parcialmente nuboso.
Hace 8 horas
Sábado cubierto en Capital Federal: 8° con sensación térmica de 6 grados
Este Sábado, 8 de agosto arrancó completamente cubierto en Capital Federal. A las 09:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 8°, con una sensación térmica de 6°C.
La humedad es del 76% y la presión atmosférica se ubica en 1008 hPa. El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la visibilidad alcanza los 45 kilómetros. La nubosidad llega al 99%, aunque la probabilidad de lluvia es del 0%.
El punto de rocío se sitúa en 4°C y la cota de nieve en 1700 metros. Sin niebla, el cielo gris domina la mañana porteña. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima durante la jornada.
Hace 9 horas
Sábado gris en Capital Federal: cielo cubierto, 8°C y sin lluvia
Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 09:00 el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura actual de 8°C. La sensación térmica es de 6°C, por lo que la mañana arranca fría y con el abrigo como protagonista. La humedad llega al 76% y la presión atmosférica es de 1008 hPa.
El pronóstico del tiempo para esta hora marca una probabilidad de lluvia del 0%, así que no lloverá en la Ciudad. El viento medio sopla a 14 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h, y la visibilidad alcanza los 45 km. La cota de nieve se ubica en 1700 metros y el punto de rocío es de 4°C.
Con una nubosidad del 99% y sin niebla, el cielo seguirá tapado durante la mañana. Para quienes salgan temprano, la recomendación es no confiarse en la temperatura: la condición del cielo dominará la jornada en Capital Federal. Seguí en vivo el clima en Buenos Aires y el pronóstico minuto a minuto.
Hace 9 horas
Cubierto y 8° en Capital Federal: así arranca el sábado porteño
Arrancó el sábado con el cielo cubierto en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 09:00 la temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 6 °C y una humedad del 76%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y el punto de rocío se ubica en 4 °C, en una mañana con 99% de nubosidad. La visibilidad alcanza los 45 km, el viento medio sopla a 14 km/h y las ráfagas llegan a 30 km/h.
La presión atmosférica es de 1008 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 1700 metros. Un sábado gris y frío para seguir el pronóstico en vivo por El Destape.
Hace 9 horas
8 grados y cielo cubierto: así amaneció la Ciudad este sábado
Este sábado 8 de agosto arrancó a las 09:00 con el cielo cubierto y una temperatura de 8 grados en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 6 °C y la humedad llega al 76%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad alcanza el 99%, con una visibilidad de 45 km. El viento medio sopla a 14 km/h y las ráfagas llegan a 30 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1008 hPa, no hay niebla y la cota de nieve está en 1700 metros. El punto de rocío, en tanto, es de 4 °C.
Una mañana invernal para abrigarse bien antes de salir.
Hace 9 horas
Abrigate en Capital Federal: el sábado arranca con 8° y cielo parcialmente nuboso
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a las 08:00 la temperatura en Capital Federal es de 8° con una sensación térmica de 5°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la nubosidad llega al 94%, con una visibilidad de 40 km.
La humedad es del 83% y el punto de rocío se ubica en 5°C. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1007 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0% y no se registra niebla; la cota de nieve está en 1800 metros.
Con estas condiciones, el sábado arranca fresco y estable en Buenos Aires, ideal para salir con abrigo pero sin paraguas. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo para no perderte ningún cambio del clima.
Hace 10 horas
Arrancó el sábado con 8 grados y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
Este sábado arrancó fresco en Capital Federal: a las 08:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 8° con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 5° y el viento medio sopla a 13 km/h.
La humedad alcanza el 83%, con una presión atmosférica de 1007 hPa. Aunque la nubosidad llega al 94%, la probabilidad de lluvia es 0%, así que el sábado se mantiene estable. El punto de rocío está en 5°, la visibilidad es de 40 km y no se registra niebla.
Las ráfagas pueden tocar los 27 km/h, por lo que conviene abrigarse durante la mañana. La cota de nieve está en 1800 metros. Un pronóstico fresco, sin precipitaciones y con cielo parcialmente nuboso para esta jornada en Capital Federal.
Hace 10 horas
Sábado fresco en Capital Federal: 8°, parcialmente nuboso y ráfagas de 27 km/h
Capital Federal amaneció este sábado con 8 grados y cielo parcialmente nuboso, según el Servicio Meteorológico Nacional. El registro oficial de las 08:00 marca una sensación térmica de 5 grados y una humedad del 83%.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica una probabilidad de lluvia del 0%, pese a que la nubosidad es del 94%. La visibilidad llega a 40 kilómetros y no se registra niebla.
El viento medio es de 13 km/h, con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica es de 1007 hPa, el punto de rocío se ubica en 5 grados y la cota de nieve alcanza los 1800 metros.
Con estas condiciones, el clima en Capital Federal se mantiene estable durante la mañana. Seguí la cobertura en vivo para conocer cada detalle.
Hace 10 horas
Capital Federal amanece con 8° y cielo parcialmente nuboso: cómo sigue el sábado
Actualización de las 08:00: el clima en Capital Federal arrancó el sábado con una temperatura de 8° y cielo parcialmente nuboso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo anticipa una sensación térmica de 5°, humedad del 83% y probabilidad de lluvia del 0%.
El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h. La presión atmosférica es de 1007 hPa, la visibilidad alcanza los 40 km y la nubosidad llega al 94%. No se registra niebla, el punto de rocío se ubica en 5°C y la cota de nieve permanece en 1800 m.
Hace 10 horas
Sábado fresco y con cielo parcialmente nuboso en la Ciudad de Buenos Aires
Arrancamos el sábado 8 de agosto en Capital Federal con una temperatura de 8° y cielo parcialmente nuboso. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 6 grados, por lo que conviene salir abrigado si vas a circular temprano por la Ciudad.
La humedad es del 82% y el viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h. Aunque la nubosidad alcanza el 94%, la probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y la visibilidad llega a 40 km. Estos valores marcan una mañana estable, sin niebla y con presión atmosférica de 1007 hPa.
El punto de rocío se ubica en 5°C y la cota de nieve en 1800 metros, datos útiles para quienes manejan hacia zonas serranas. Seguí acá el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima durante el resto de la jornada.
Hace 11 horas
Cielo parcialmente nuboso y 8°: así arranca el sábado en Capital Federal
A las 07:00, el Servicio Meteorológico Nacional registró 8° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal. La sensación térmica es de 6°, con un viento medio de 13 km/h que hace sentir más frío.
La humedad llega al 82% y la probabilidad de lluvia es del 10%. Las ráfagas alcanzan 28 km/h; la visibilidad es de 40 km y el punto de rocío, de 5°C. La presión atmosférica es de 1007 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve está en 1800 m. Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo anticipa una mañana estable aunque fría. Seguí el minuto a minuto.
Hace 11 horas
Sábado fresco en Capital Federal: 8°, humedad alta y cielo parcialmente nuboso
Arrancá el sábado en Capital Federal con una mañana que se mantiene bajo el cielo parcialmente nuboso. Según el registro oficial de las 07:00, la temperatura actual es de 8°, mientras que la sensación térmica desciende a 6°C por la humedad del 82%.
La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 10%, aunque la nubosidad llega al 94% en toda la Ciudad. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 28 km/h, un dato a tener en cuenta para salir abrigado. La presión atmosférica es de 1007 hPa, la visibilidad alcanza los 40 km y el punto de rocío se ubica en 5°C.
No hay niebla detectada en el área y la cota de nieve se ubica en los 1800 metros. El Servicio Meteorológico Nacional seguirá monitoreando la evolución del tiempo en vivo.
Hace 11 horas
Arrancó el sábado con 8 grados y cielo parcialmente nuboso: cómo sigue el clima
Actualización de las 07:00: el clima en Capital Federal arrancó el sábado con una mañana fresca. La temperatura actual es de 8°, la sensación térmica es de 6° y el cielo está parcialmente nuboso. El punto de rocío se ubica en 5°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad alcanza el 82% y la probabilidad de lluvia es del 10%, aunque la nubosidad llega al 94%. El viento medio es de 13 km/h, con ráfagas de hasta 28 km/h, y la visibilidad alcanza los 40 km.
La presión atmosférica es de 1007 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1800 metros. Un dato clave para el pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Seguí la cobertura en vivo del clima en Capital Federal.
Hace 11 horas
Sábado fresco en Capital Federal: parcialmente nuboso y sin lluvia
El clima en Capital Federal arrancó el sábado con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 8°. La sensación térmica es de 6°C, así que el abrigo sigue siendo protagonista en la primera mañana.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo indica 0% de probabilidad de lluvia, con una humedad del 84%. El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas alcanzan los 27 km/h, mientras la visibilidad llega a 40 km.
La nubosidad es del 94%, la presión atmosférica marca 1006 hPa y el punto de rocío se ubica en 5°C. La cota de nieve está en 1700 metros, por lo que no se esperan precipitaciones para las próximas horas.
Hace 12 horas
Sábado fresco en Capital Federal: 8°, sensación térmica de 6° y cielo parcialmente nuboso
A las 06:00 de este sábado, Capital Federal arrancó la jornada con 8° y una sensación térmica de 6°. El cielo está parcialmente nuboso, con 84% de humedad y viento medio de 12 km/h.
La probabilidad de lluvia es 0% en la Ciudad, por lo que no se esperan precipitaciones a esta hora. La nubosidad es del 94%, aunque la visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla.
Las ráfagas de viento llegan hasta 27 km/h, la presión atmosférica es de 1006 hPa y el punto de rocío se ubica en 5°C. La cota de nieve está en 1700 m.
Hace 12 horas
Sábado frío en Capital: 8° con sensación térmica de 6° y cielo parcialmente nuboso
Arrancamos el sábado 8 de agosto con una mañana fría en Capital Federal. El registro oficial de las 06:00 marcó 8° de temperatura y una sensación térmica de 6°, producto del viento y la alta humedad.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 94%. Aunque las nubes dominan el paisaje, la probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones para esta hora.
La humedad alcanza el 84%, el punto de rocío está en 5° y la visibilidad llega a los 40 kilómetros. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 27 km/h, una combinación que mantiene la sensación térmica por debajo de la temperatura real.
La presión atmosférica es de 1006 hPa y la cota de nieve se ubica en los 1700 metros. Sin niebla a la vista, las condiciones de visibilidad son óptimas para comenzar el día.
Hace 12 horas
La mañana arranca fresca en Capital Federal: 8°, parcialmente nuboso y sin lluvia
La mañana en Capital Federal arrancó con cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 8°. La sensación térmica es de 6°C, según el registro oficial de las 06:00.
La humedad alcanza el 84%, la nubosidad es del 94% y la visibilidad llega a 40 km. Con una probabilidad de lluvia del 0%, el viento se mueve a 12 km/h con ráfagas de 27 km/h.
La presión atmosférica es de 1006 hPa, el punto de rocío se ubica en 5°C y la cota de nieve está en 1700 metros. No se registra niebla. Seguimos actualizando el pronóstico minuto a minuto.
Hace 12 horas
Amanecer fresco y con nubes en la Ciudad: 8° y sensación térmica de 6 grados
Arrancamos este sábado en Capital Federal con una mañana fresca y el cielo parcialmente nuboso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 5:00 el termómetro marca 8° con una sensación térmica de 6°, ideal para abrigarse al salir.
La nubosidad es del 76%, la humedad del 83%, el viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h y la presión atmosférica es de 1006 hPa. Con una probabilidad de lluvia del 0%, no se esperan precipitaciones. La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla.
El punto de rocío se ubica en 5° y la cota de nieve en 1800 metros. Un arranque frío pero estable para encarar la mañana en la Ciudad.
Hace 13 horas
Sábado fresco: 8° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
El parte de las 05:00 en Capital Federal marca una temperatura de 8°C con cielo parcialmente nuboso y una nubosidad del 76%. La sensación térmica es de 6°C y la humedad alcanza el 83%, por lo que el sábado arranca fresco en la Ciudad de Buenos Aires.
La probabilidad de lluvia es del 0% en este tramo del día. El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, la visibilidad llega a 40 km y no se registra niebla.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el punto de rocío se ubica en 5°C, la presión atmosférica en 1006 hPa y la cota de nieve en 1800 metros. Seguí el pronóstico del tiempo para conocer cómo sigue el clima durante la jornada.
Hace 13 horas
Amanecer porteño: cielo parcialmente nuboso, 8° y una sensación de 6° en Capital Federal
Actualización de las 05:00: el clima en Capital Federal arrancó este sábado con una temperatura de 8° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 6°C, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico del tiempo no prevé lluvias para esta hora: la probabilidad es del 0%. La humedad alcanza el 83%, el punto de rocío se ubica en 5°C y la presión atmosférica es de 1006 hPa.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h. La nubosidad es del 76%, la visibilidad llega a 40 km, no se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 1800 metros.
El monitoreo en vivo del clima porteño sigue atento a la evolución del cielo durante la mañana.
Hace 13 horas
Arrancó el sábado con 8 grados y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
Arrancó el sábado con una mañana fresca en Capital Federal: el termómetro marcó 8° a las 05:00, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 6 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La humedad es del 83% y no se esperan lluvias: la probabilidad es 0%. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, y la presión atmosférica es de 1006 hPa. La visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla.
Con la cota de nieve a 1800 metros, el pronóstico del tiempo anticipa una jornada estable. Seguí el clima en la Ciudad y mantenete al tanto de cómo evolucionan las condiciones.
Hace 13 horas
Madrugada fría en Capital Federal: 7°, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada de este sábado arrancó con 7° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal. La sensación térmica es de 5°, por lo que el abrigo sigue siendo protagonista. El registro oficial corresponde a las 04:00.
La humedad alcanza el 83% y la nubosidad llega al 94%, aunque la probabilidad de lluvia es del 0%. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, y la presión atmosférica es de 1007 hPa.
La visibilidad es de 40 km y el punto de rocío se ubica en 5°C. No se registra niebla y la cota de nieve está en 2000 metros. Para seguir el pronóstico del tiempo en vivo, mantenete atento a esta actualización.
Hace 14 horas
Madrugada fría en Buenos Aires: cielo parcialmente nuboso y 7°
El sábado 8 de agosto arrancó con una madrugada fresca en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marcó 7° y la sensación térmica descendió a 5°.
El cielo parcialmente nuboso sigue siendo protagonista en la ciudad, con una humedad del 83% y presión atmosférica de 1007 hPa. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en este tramo de la madrugada.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, la visibilidad alcanza los 40 km y la nubosidad llega al 94%. El punto de rocío es de 5°C y la cota de nieve se mantiene en 2000 metros.
Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo mantiene un panorama estable, sin niebla y sin cambios bruscos. Seguí el liveblog para conocer cada actualización del clima en Buenos Aires.
Hace 14 horas
Arrancá el sábado con abrigo: 7° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una temperatura de 7° en Capital Federal, con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 5°, la humedad alcanza el 83% y el punto de rocío se ubica en 5°C, por lo que el frío se hace sentir en la Ciudad de Buenos Aires.
La probabilidad de lluvia es del 0% para esta hora. La nubosidad alcanza el 94%. El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, la visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica es de 1007 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 2000 metros.
Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en Capital Federal en este liveblog de El Destape.
Hace 14 horas
Sábado fresco: el clima en Capital Federal amanece con 7° y cielo parcialmente nuboso
El clima en Capital Federal de este sábado 8 de agosto se presenta fresco y estable durante la madrugada. El registro oficial de las 04:00 marca una temperatura actual de 7° con sensación térmica de 5°C, por lo que el abrigo sigue siendo protagonista en las primeras horas del día.
El cielo está parcialmente nuboso con una nubosidad del 94%, pero la probabilidad de lluvia es del 0%. La humedad relativa es del 83% y el punto de rocío alcanza los 5°C. La visibilidad, de 40 km, se mantiene óptima y no se registra niebla.
Los vientos medios soplan a 13 km/h con ráfagas de 27 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1007 hPa. La cota de nieve se ubica en 2000 metros, un dato clave para quienes viajan a zonas serranas. Así, el pronóstico del tiempo anticipa una mañana sin lluvias, con cielo mayormente cubierto pero sin precipitaciones.
Hace 14 horas
Sábado fresco en Buenos Aires: nubes y claros y 8° en la madrugada
En plena madrugada, Capital Federal amanece con nubes y claros y una temperatura de 8°C. El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional marca una sensación térmica de 6°C, un 80% de humedad y un punto de rocío de 5°C.
El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de 31 km/h, la visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica se ubica en 1006 hPa. La nubosidad es del 34%, no hay niebla y la cota de nieve está en 2200 metros.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que la ciudad arranca el sábado sin precipitaciones y con un cielo mayormente despejado entre nubes y claros.
Hace 15 horas
Nubes y claros en la Ciudad: 8°C y sensación térmica de 6°C a las 3
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la Capital Federal arrancó este sábado con una madrugada fresca y un cielo de nubes y claros. El registro oficial de las 03:00 marcó 8°C de temperatura, con una sensación térmica de 6°C y una humedad del 80%.
La probabilidad de lluvia es 0%, así que no se esperan precipitaciones en las próximas horas. La nubosidad alcanza el 34%, la visibilidad es de 40 km y el punto de rocío se ubica en 5°C.
El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de hasta 31 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1006 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 2200 metros, una condición que mantiene el clima estable en la Ciudad.
Hace 15 horas
Nubes y claros con 8°: así arranca la madrugada de sábado en Capital Federal
La madrugada de este sábado se presenta fresca en Capital Federal: a las 03:00 el termómetro marca 8° y la sensación térmica baja a 6°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo está con nubes y claros y la probabilidad de lluvia es 0%.
La humedad es del 80% y el viento medio se registra en 14 km/h, con ráfagas de 31 km/h. La visibilidad alcanza los 40 km, no se detecta niebla y la presión atmosférica es de 1006 hPa.
El punto de rocío se ubica en 5°C, la nubosidad llega al 34% y la cota de nieve se mantiene en 2200 metros. Sin lluvia a la vista, el cielo de la Ciudad sigue con nubes y claros durante la madrugada.
Hace 15 horas
El frío no afloja: madrugada con nubes y claros en Capital Federal
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el registro de las 03:00 en Capital Federal confirma una madrugada fría y estable, con 8° de temperatura y cielo con nubes y claros. La sensación térmica es de 6°C y la humedad del 80% hace que el frío se sienta en cada rincón de la Ciudad.
La probabilidad de lluvia es del 0%, con una nubosidad apenas del 34%. El viento medio sopla a 14 km/h y las ráfagas pueden alcanzar los 31 km/h. Además, la visibilidad es de 40 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 1006 hPa.
El punto de rocío llega a 5°C y la cota de nieve se ubica en 2200 metros, por lo que el amanecer seguirá sin precipitaciones. En esta madrugada del sábado, el abrigo sigue siendo el mejor aliado para moverse por Buenos Aires.
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