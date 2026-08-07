Hungría prevé que suba nivel del Danubio, pero central nuclear sigue enfrentándose a restricciones

La central nuclear de Paks con el lecho parcialmente seco del río Danubio en Dunaszentbenedek, Hungría

​La central nuclear que suministra casi la mitad de la electricidad de Hungría probablemente seguirá ‌funcionando a capacidad reducida ‌a pesar del aumento del nivel del agua del Danubio, que contribuye a su refrigeración, dijo el viernes el primer ministro Peter Magyar.

Se prevé que el nivel del Danubio aumente temporalmente gracias a las lluvias caídas en Austria, pero la situación ​en la central ⁠nuclear de Paks sigue siendo "difícil", señaló Magyar ‌en un video publicado en Facebook.

La central ⁠lleva funcionando al 10% de ⁠su capacidad desde la semana pasada debido a una prolongada ola de calor —como en gran parte de ⁠Europa— y a unos niveles de agua ​en el río que han alcanzado ‌mínimos históricos.

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"Debemos encontrar una solución ‌para el funcionamiento de la central nuclear de ⁠Paks, ya que la economía húngara no puede funcionar sin ella durante meses", declaró Magyar más tarde el mismo viernes en una rueda de ​prensa.

La ‌semana pasada, Magyar pidió a las empresas y a los ciudadanos que redujeran el consumo eléctrico durante las horas de la tarde y se atenuó la iluminación decorativa de ⁠los edificios históricos de Budapest para ahorrar energía.

Magyar también señaló el viernes que se espera que las temperaturas bajen y que los suministros de energía y agua del país se mantengan estables, lo que significaba que ya no era necesario aplicar restricciones.

No obstante, indicó ‌que la situación en Paks sigue siendo "difícil" y que el Gobierno está buscando soluciones por si los bajos niveles de agua se convirtieran en algo permanente.

"Esperamos que el nivel del agua suba unos 20 centímetros ‌en los próximos días; sin embargo, dado que no se prevén lluvias a partir de mañana, se espera que ‌esta subida ⁠sea temporal", afirmó, al tiempo que añadió que hay una "pequeña posibilidad" de que ​el lunes se pueda volver a poner en marcha otra turbina de la central.

Con información de Reuters