Un periodista partidario alertó a Boca en ESPN por Paredes: "Oferta concreta"

Leandro Paredes es una de las figuras de este Boca Juniors que arrancó el segundo semestre del 2026 de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena después del Mundial 2026 y peleará en todos los frentes. Sin embargo, en las últimas horas una noticia llamó la atención en el mundo del "Xeneize" y tiene que ver justamente con el volante campeón de todo con la Selección Argentina. Un reconocido periodista partidario del club anticipó que desde un gigante de Europa vienen por el mediocampista nacido en San Justo con una importante oferta.

Lo cierto es que la institución que sueña con tenerlo en el plantel es nada más y nada menos que el Milan de Italia. El futbolista en cuestión tiene experiencia de haber jugado allí, más precisamente en el Chievo Verona, el Empoli, la Juventus y la Roma, de este último fue que se dio su regreso a Argentina. Ahora, el "Rossoneri" lo busca para ser refuerzo y Martín Arévalo dio todos los detalles acerca de esta cuestión en ESPN.

Leandro Paredes, en el radar del Milan de Italia para ser refuerzo y alerta en Boca

"En las próximas horas, el Milan de Italia le va a hacer saber o a Boca o Leandro Paredes, no sé cómo lo van a manejar, que tienen una oferta concreta para comprar al futbolista de Boca", esbozó el panelista acerca de la chance de que el volante vuelva al Viejo Continente para vestir otros colores. Mientras no hay nada concreto acerca de una posible transferencia, el futbolista se prepara para los compromisos que se le vienen con la "Azul y Oro" tanto por el Torneo Clausura como también por la Sudamericana y la Copa Argentina, donde siguen en carrera.

El próximo partido será este sábado 8 de agosto ante Vélez Sarsfield en cancha de Huracán -el césped de La Bombonera todavía no está en condiciones- por la cuarta fecha del campeonato local. Tres días más tarde recibirán a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos del certamen continental en su estadio y la vuelta será una semana después. De esta manera, una salida de Paredes del club y más con la chance de volver a ser campeón parece lejana.

Los números de Leandro Paredes en Boca

Partidos jugados : 74.

: 74. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 11.

: 11. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

Leandro Paredes, pretendido por el Milan de Italia

El fixture de Boca en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana 2026