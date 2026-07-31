Paredes opinó sobre Aranda por picar el penal en Boca vs. O'Higgins en la Sudamericana: "Aprenderá"

El mensaje de Paredes a Aranda tras picar el penal en Boca por la Sudamericana

Boca Juniors avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a O'Higgins en Chile en el marco del partido de vuelta de los 16avos. Si bien perdió 1 a 0 en condición de visitante, lo cierto es que el triunfo conseguido la semana anterior en La Bombonera le sirvió para llegar a los penales, donde Tomás Aranda quedó marcado por picarla y que el arquero dueño de casa le ataje el tiro. Leandro Paredes habló al respecto una vez finalizado el cotejo y no se guardó nada.

El mensaje de Paredes a Aranda por picar el penal en Boca contra O'Higgins en la Sudamericana

"Son maneras de patear, obviamente que cuando errás te fijás la manera. Pero es chico, ha hecho un partido increíble, creo fue el que nos dio ese ánimo para ir a buscar el partido y lo ha hecho realmente muy bien. Después te repito, son maneras de patear, decisiones que seguramente aprenderá que hay momentos y momentos", esbozó Paredes en diálogo con los medios en zona mixta luego de lo sucedido en el verde césped. Más allá de la atajada de Omar Carabalí para el conjunto local en el remate del joven, el elenco de La Ribera pasó a octavos también porque Thiago Vecino -de O'Higgins- también erró su penal y Álvaro Montero le atajó otro a Luis Alberto Pavez.

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Sudamericana en los octavos de final

El "Xeneize" que dirige Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya tiene rival definido para la próxima instancia del certamen continental y se trata de Recoleta FC de Paraguay. Dicho equipo avanzó a octavos directamente tras quedar como líder del Grupo D por delante del Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca de Ecuador. De hecho, empató cinco partidos y ganó sólo uno contra el "Ciclón" en la última fecha, lo cual le valió la clasificación a la siguiente instancia evitando así los 16avos, eliminando a los Boedo y relegando al "Peixe" de Neymar a dicha fase.

En cuanto al próximo compromiso tendrá lugar en la semana del miércoles 12 de agosto y la ida será en La Bombonera. Por otro lado, el duelo de vuelta se llevará a cabo en suelo paraguayo y el ganador de la serie se verá las caras en cuartos con el que triunfe entre San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia. En el mismo cuadro está River Plate, por lo que existe la chance de que recién en semifinales haya Superclásico, aunque el "Millonario" primero tendrá que superar a Independiente Santa Fe de Colombia y luego al que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco Da Gama.

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