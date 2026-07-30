Formosa fortalece el diagnóstico molecular con una nueva tecnología para detectar enfermedades en una hora

El sistema público de salud de Formosa incorporó una nueva herramienta de diagnóstico molecular que permitirá identificar de manera rápida y simultánea virus, bacterias, hongos y otros agentes infecciosos. Se trata del sistema FilmArray, una plataforma de última generación que comenzará a funcionar en el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y que apunta a mejorar la capacidad diagnóstica de la provincia.

La incorporación fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y representa un nuevo paso en el proceso de modernización del sistema sanitario provincial. La tecnología permitirá reducir los tiempos de análisis y brindar respuestas más precisas para el tratamiento de los pacientes.

El director del Laboratorio Provincial de Referencia, José Chiacchio, explicó que el equipo trabaja con paneles diagnósticos específicos capaces de detectar múltiples patógenos a partir de una sola muestra.

Según detalló, el sistema puede identificar virus, bacterias, hongos y genes asociados a la resistencia antimicrobiana mediante un procedimiento rápido y de alta sensibilidad, adaptado al cuadro clínico de cada paciente.

Resultados en menos tiempo y tratamientos más oportunos

Una de las principales ventajas del FilmArray es que permite obtener resultados en aproximadamente una hora, acortando significativamente los plazos de diagnóstico respecto de los métodos tradicionales.

Esta rapidez facilita que el personal médico pueda confirmar el origen de una enfermedad infecciosa e iniciar el tratamiento adecuado en menor tiempo, mejorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La plataforma, además, cuenta con paneles destinados a distintas patologías, entre ellas enfermedades respiratorias, gastrointestinales, meningitis y neumonías, lo que permite seleccionar el estudio más adecuado según los síntomas que presenta cada paciente.

Un sistema más seguro para el procesamiento de muestras

El funcionamiento del equipo se basa en un sistema completamente cerrado. La muestra se coloca en un cartucho descartable que contiene todos los reactivos necesarios para realizar el análisis, evitando manipulaciones adicionales y reduciendo el riesgo de contaminación durante el procedimiento.

Desde el Laboratorio Provincial de Referencia señalaron que esta modalidad incrementa la seguridad del proceso y mejora la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Tecnología para fortalecer la salud pública

Para Chiacchio, la incorporación del FilmArray consolida el proceso de innovación tecnológica que viene desarrollando el sistema sanitario provincial.

El especialista sostuvo que la nueva plataforma fortalece la capacidad diagnóstica del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica y permitirá ofrecer respuestas más rápidas, eficientes y de mayor calidad a la comunidad.

Asimismo, remarcó que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas forma parte de una estrategia orientada a continuar modernizando el sistema público de salud y optimizar la atención de los pacientes en toda la provincia.