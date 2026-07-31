Cuál es la planta que puede vivir más de 50 años y que recomiendan plantar en agosto.

Si estás pensando en renovar el jardín o sumar una especie resistente y de bajo mantenimiento, agosto aparece como uno de los mejores momentos del año para hacerlo. Entre las opciones más recomendadas por especialistas en jardinería se destaca el laurel, un arbusto aromático que puede superar los 50 años de vida, soporta las bajas temperaturas y permanece verde durante las cuatro estaciones.

Además de su atractivo ornamental, el laurel (Laurus nobilis) es una planta muy valorada por su uso culinario. Sus hojas son un ingrediente clásico para aromatizar guisos, sopas, salsas, carnes y caldos, lo que lo convierte en una alternativa práctica para tener siempre a mano en el jardín o incluso en una maceta grande.

Por qué agosto es el momento ideal para plantar laurel

Con el final del invierno cada vez más cerca, agosto reúne condiciones favorables para que el laurel se adapte a su nuevo espacio. Durante este período, el suelo comienza a recuperar temperatura y la humedad propia de la estación favorece el desarrollo de las raíces antes de la llegada del crecimiento más intenso de la primavera.

Plantarlo ahora permite que el arbusto consolide un sistema radicular fuerte, lo que se traduce en una mejor brotación y un crecimiento más vigoroso cuando aumentan las temperaturas. Una de las principales ventajas del laurel es su gran capacidad de adaptación. Tolera las heladas, resiste períodos de sequía moderada y conserva su follaje durante todo el año, por lo que aporta color y estructura al jardín incluso en los meses más fríos.

El laurel es un arbusto aromático que puede superar los 50 años de vida.

Además, puede cultivarse tanto directamente en tierra como en recipientes amplios, siempre que tenga suficiente espacio para desarrollar sus raíces.

Qué cuidados necesita el laurel

Aunque se trata de una especie muy noble, algunos cuidados básicos ayudan a mantenerla saludable durante décadas.

Elegir un lugar con sol pleno o media sombra.

Utilizar un suelo fértil y con buen drenaje para evitar el exceso de humedad.

Regar solo cuando la tierra esté seca, ya que el laurel soporta mejor la falta de agua que el encharcamiento.

Incorporar compost o abono orgánico una vez al año para enriquecer el sustrato.

Realizar podas livianas para conservar su forma y estimular nuevos brotes.

Con estos cuidados mínimos, el laurel puede convertirse en uno de los protagonistas del jardín durante décadas, ofreciendo no solo una planta resistente y decorativa, sino también un aliado indispensable en la cocina.