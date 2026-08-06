El reconocido periodista canadiense Lloyd Robertson, una de las figuras más influyentes de la televisión de su país, murió el martes por la noche a los 92 años. Con una trayectoria que atravesó décadas y lo llevó a entrevistar a primeros ministros y presidentes, fue considerado una de las voces más respetadas del periodismo en Canadá.

Robertson nació y creció en Stratford, en la provincia de Ontario, donde dio sus primeros pasos en la radio local antes de construir una carrera que lo convertiría en un referente nacional. La noticia de su fallecimiento generó múltiples homenajes de colegas, dirigentes políticos y personalidades de los medios.

Los comienzos de Lloyd Robertson en la radio

Antes de alcanzar notoriedad en las principales cadenas de televisión de Canadá, Robertson inició su recorrido profesional en la emisora CJCS, en Stratford. Su interés por la comunicación surgió cuando tenía apenas 12 años, durante la cobertura del regreso de los soldados del Regimiento de Perth tras la Segunda Guerra Mundial.

Marcó una época: dolor por la muerte de una leyenda del periodismo.

A partir de entonces comenzó a frecuentar la estación de radio, ubicada sobre el antiguo Hotel Windsor, hasta conseguir un trabajo de medio tiempo mientras cursaba la escuela secundaria. En una entrevista concedida en 2024 con motivo del centenario de CJCS, recordó que, mientras otros chicos admiraban a deportistas, él tenía como ídolos a los locutores de la emisora. Tras graduarse en Stratford Central, pasó a trabajar ahí a tiempo completo, desempeñándose en distintas tareas, entre ellas la lectura de noticias.