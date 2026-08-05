Conmoción en el streaming: periodista falleció en medio del programa

Una noticia conmocionó al mundo de la comunicación en el sudoeste bonaerense: un periodista murió de un infarto en plena transmisión en vivo, durante el estreno de un nuevo canal de streaming en Sierra de la Ventana.

Un debut que terminó en tragedia

Se trata de Pablo Víctor Balario, de 49 años, nacido en Buenos Aires y reconocido comunicador de la comarca turística, con una extensa trayectoria en medios locales y en la animación de festividades de la zona. El hecho ocurrió durante la primera emisión de Comadreja TV, el canal de streaming que él mismo había impulsado y que había debutado el lunes a las 20.30 con programación continua de interés general, información y entretenimiento.

Conmoción por la muerte de Pablo Balario.

Se descompensó en vivo

Tras una hora y media al aire, mientras conversaba con dos colegas en una charla de mesa, Balario se descompensó de forma repentina frente a cámara. Fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, en Sierra de la Ventana, pero los médicos no lograron reanimarlo y finalmente confirmaron su fallecimiento.

"No se puede expresar ni describir lo que se siente en un momento como este. La urgencia de la vida, y de la muerte, toma sus propias decisiones y ahí nos quedamos de pronto con las manos vacías y el alma rota", escribieron desde las redes sociales de Comadreja TV. Y agregaron un compromiso a futuro: "Pero este sueño, el de Comadreja (APM Producciones) no se detendrá porque también era tu sueño, Pablo, y la mejor manera de honrarte es continuar con el amor, la fuerza y el humor con el que hicimos este camino".

Una vida dedicada a la comunicación

Según publicó Clarín, Balario ya había atravesado un infarto años atrás, cuando residía en Buenos Aires. En busca de una vida más tranquila, se había mudado a Villa Ventana hace una década y finalmente se radicó en Sierra de la Ventana, donde se convirtió en una figura reconocida de la comarca. Además de su trabajo periodístico, se desempeñaba en el complejo turístico Balcón del Golf y era también músico: tocaba el teclado y cantaba en pubs de la zona los fines de semana. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Saldungaray.

Pablo Balario falleció durante el streaming.

"Cómo explicarte lo que significó para mí. Él fue mi superhéroe, mi protector, mi última muralla. El último bastión", expresó su hija en redes sociales. Tanto familiares como allegados y vecinos lo despidieron en Sierra de la Ventana, en una comunidad que lo recuerda como una figura central de la vida cultural y turística de la región.