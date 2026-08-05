Docentes de la UBA se sumarán a un paro universitario nacional: será el próximo miércoles

Los gremios y federaciones que integran el sistema universitario nacional convocaron a un paro total de actividades para el próximo 12 de agosto en todas las universidades públicas del país. La medida de fuerza fue definida en rechazo a lo que califican como un reiterado incumplimiento del Gobierno nacional, al que acusan de negarse a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, además de no acatar una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas, ni ejecutar el acuerdo firmado para garantizar los fondos de funcionamiento de los hospitales universitarios.

Desde la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), el secretario general Emiliano Cagnacci cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo y aseguró que el conflicto ya trasciende la discusión presupuestaria. "Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, y a la Justicia al desobedecer la cautelar que los obliga a actualizar los salarios", afirmó. Para el dirigente, el Gobierno "le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y qué ley no".

Cagnacci sostuvo además que la comunidad universitaria no eligió el camino del conflicto, sino que fue empujada a esta situación por la falta de respuestas oficiales. "No queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro. Queremos estar en las aulas, investigando y asistiendo en nuestros hospitales, pero seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde", señaló. Bajo la consigna "En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro", los gremios volverán a exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y de las resoluciones judiciales vigentes.

En paralelo al anuncio de ADUBA, AGD UBA resolvió profundizar el conflicto

Mientras ADUBA confirmó su adhesión al paro nacional del 12 de agosto y apuntó contra el Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) aprobó una batería de medidas para las próximas semanas y elevó un mandato a la Conadu Histórica para profundizar el plan de lucha.

Entre las resoluciones votadas por la asamblea figuran un paro y movilización para el 6 de agosto contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el acompañamiento a las organizaciones sociales el 7 de agosto por la caída de beneficiarios del programa Volver al Trabajo y la participación en la audiencia pública contra los casi 400 despidos en el Conicet el 10 de agosto.

Además, AGD UBA confirmó su participación en la Acción Federal por la Ciencia y la Educación, prevista para el 12 de agosto a las 16 en el Obelisco, y resolvió sumar al reclamo salarial el pago del retroactivo del 28,5% que, según denuncian, el Gobierno aún adeuda. También impulsará asambleas en las distintas unidades académicas de la UBA, evaluará una permanencia en sedes de la universidad para visibilizar los reclamos y rechazó las declaraciones del presidente Javier Milei contra docentes, investigadores y estudiantes. Como mandato para la Conadu Histórica, el gremio propuso avanzar hacia una profundización del plan de lucha con una semana de paro, preferentemente a partir del 17 de agosto.