PAMI actualizó el tope de ingresos para medicamentos gratis en agosto

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó el límite de ingresos para acceder al subsidio social que brinda cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios. La modificación se produjo tras el aumento del 1,89% que recibieron los jubilados y pensionados en agosto de 2026, una actualización que también elevó la jubilación mínima y modificó uno de los requisitos centrales para solicitar este beneficio.

Con el nuevo esquema, los afiliados que quieran acceder a medicamentos sin cargo deberán cumplir con un ingreso máximo actualizado, además de respetar el resto de las condiciones establecidas por el organismo para obtener la cobertura.

Cuál es el nuevo tope de ingresos para acceder a medicamentos gratis

A partir del incremento aplicado en agosto, la jubilación mínima pasó a ser de $419.775,93. En consecuencia, PAMI recalculó el límite de ingresos para acceder al subsidio social. Desde este mes, pueden solicitar la cobertura del 100% quienes perciban ingresos mensuales inferiores a 1,5 haberes mínimos, lo que equivale a $629.663,90.

En los casos en que el afiliado o algún integrante del grupo familiar conviviente cuente con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía hasta tres haberes mínimos, es decir, $1.259.327,79.

Qué requisitos exige PAMI para otorgar el subsidio social

Además del límite de ingresos, el organismo establece una serie de condiciones que los afiliados deben cumplir para acceder al beneficio. Entre los requisitos figura no estar afiliado a una empresa de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble y no poseer aeronaves o embarcaciones consideradas de lujo.

Si superás el tope, todavía podés pedir una evaluación excepcional del beneficio.

Asimismo, no se puede ser titular de un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo que el afiliado o un conviviente tenga un Certificado Único de Discapacidad. También se exige no contar con activos societarios que acrediten una capacidad económica suficiente.

Qué pasa si superás el límite de ingresos

PAMI contempla situaciones especiales para quienes exceden el tope de ingresos o tienen cobertura de medicina prepaga. En esos casos, los afiliados igualmente pueden solicitar la cobertura del 100% si el gasto en medicamentos representa al menos el 15% de su ingreso previsional mensual.

Cuando esto ocurre, el organismo analiza cada caso de manera individual mediante un proceso de reconsideración. La evaluación puede incluir un informe social, un análisis de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica antes de definir si corresponde otorgar el beneficio.

Cuántos medicamentos cubre el beneficio de PAMI

El subsidio social permite acceder a la cobertura total de hasta seis medicamentos ambulatorios, siempre que la solicitud sea aprobada por la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

Si el afiliado necesita una cantidad mayor de medicamentos, el trámite requiere una evaluación adicional por parte del organismo, que determinará si corresponde ampliar la cobertura según cada situación particular.