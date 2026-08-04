Rumania se apresura a desviar agua del Danubio; central húngara de Paks funciona con última turbina

FOTO DE ARCHIVO: Central nuclear de Paks

Por Krisztina Than y ​Luiza Ilie

BUDAPEST/BUCAREST, 4 ago (Reuters) - Rumanía trabajaba el martes en la construcción de un dique para desviar agua ‌del río Danubio, afectado ‌por la sequía, hacia su único reactor nuclear en funcionamiento, mientras que el primer ministro de Hungría afirmó que la única turbina operativa de la central nuclear de Paks funciona con total seguridad.

Tanto la central de Paks, en Hungría, como la planta nuclear de Cernavoda, en Rumanía, utilizan ​agua del Danubio para ⁠la refrigeración.

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Los niveles del río, en mínimos históricos, han ‌reducido drásticamente la producción, obligando a aumentar ⁠las importaciones de electricidad y a ⁠instar a hogares y empresas a bajar el consumo.

La empresa estatal rumana de energía nuclear Nuclearelectrica, que normalmente genera una quinta ⁠parte de las necesidades eléctricas del país, paró ​uno de sus dos reactores la semana ‌pasada al descender los niveles ‌del río.

En Paks se han parado tres de las ⁠cuatro turbinas, lo que ha dejado a la instalación funcionando a poco más del 10% de su capacidad. Las autoridades están vigilando de cerca los niveles del Danubio para ​intentar ‌evitar tener que apagar la última unidad que queda en funcionamiento.

"Hacia la 1:30 de la madrugada estábamos a solo unos milímetros de tener que apagar por completo la central nuclear de Paks, pero entonces ⁠el descenso del nivel del agua se detuvo y subió 1,5 centímetros por la mañana", declaró el primer ministro Peter Magyar en Facebook, antes de dirigirse a Paks, situada al sur de Budapest.

Más tarde, en un video de Facebook grabado desde la central, Magyar señaló que "alrededor del jueves podría caer una cantidad ‌potencialmente significativa de lluvia en las cuencas hidrográficas austriacas", aunque no era seguro que las precipitaciones llegaran al Danubio.

La agencia estatal rumana de gestión del agua está construyendo un dique temporal hundiendo cuatro barcazas cargadas de rocas en un brazo del ‌Danubio para desviar más agua hacia la central de Cernavoda.

El lunes, la Marina rumana voló un afloramiento rocoso para facilitar el ‌flujo del agua ⁠antes de que se pudieran hundir las barcazas. Las autoridades indicaron que el dique debería estar ​terminado para el miércoles o el jueves.

Con información de Reuters