Italia pone a todas las principales ciudades en alerta máxima mientras se intensifica ola de calor

Ola de calor en Roma

​Italia activó el jueves la alerta máxima por calor en sus 27 ‌principales ciudades, a ‌medida que se intensifica la cuarta ola de calor del verano boreal en el país, informó el martes el Ministerio de Salud.

El martes y el miércoles se activó la alerta roja en 25 ​ciudades, y las ⁠dos únicas que actualmente se encuentran ‌en alerta ámbar, Mesina y Reggio ⁠Calabria, en el extremo ⁠sur del país, pasarán al nivel máximo el jueves.

Una alerta roja indica una posible ⁠emergencia sanitaria, ya que las altas ​temperaturas prolongadas suponen un grave ‌riesgo para la salud ‌de toda la población, incluidas las personas ⁠jóvenes y sanas.

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Las autoridades locales instaron a los residentes de las zonas afectadas a evitar la exposición al calor ​y ‌a la luz solar directa durante las horas más calurosas del día, entre las 11:00 y las 18:00 horas, a permanecer en el interior ⁠siempre que sea posible y a beber mucho líquido.

Un portavoz del Ministerio de Salud afirmó que es la primera vez en el año que se emite una alerta roja en las 27 ciudades, pero no pudo ‌confirmar si esto había ocurrido alguna vez en años anteriores.

Las temperaturas han alcanzado los 40 grados en algunas zonas de Italia y no se espera que mejore la situación ‌antes del fin de semana. Los meteorólogos afirman que la ola de calor está impulsada ‌por un ⁠anticiclón del norte de África que se ha intensificado sobre el ​Mediterráneo y se extiende por gran parte de Europa.

Con información de Reuters