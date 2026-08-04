Qué dijo Mariano Closs sobre las teorías conspirativas en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Mariano Closs habló del partido.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España continúa generando repercusiones más allá del resultado deportivo. En los días posteriores al partido decisivo comenzaron a multiplicarse en las redes sociales distintas teorías conspirativas que buscaron explicar la derrota de la "Albiceleste", un debate que rápidamente trascendió el ámbito digital y llegó a los programas deportivos.

Las especulaciones también fueron tema de conversación en la televisión. Durante el tradicional pase entre ESPN F12 y ESPN F90, Mariano Closs se refirió a las versiones que circularon tras la final y explicó cómo vivió la repercusión de algunos comentarios realizados durante la transmisión del encuentro, además de citar las declaraciones del defensor Facundo Medina sobre el tema.

La postura de Mariano Closs sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Closs contó que toda la polémica surgió a partir de una apreciación futbolística que hizo durante la transmisión. Mientras Argentina acumulaba infracciones, recordó que comentó: "Esa fue mi conjetura futbolística: 'Cortemos con las faltas porque nos rajan en la final'". Minutos después llegó la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla y algunos usuarios relacionaron aquella frase con las teorías que comenzaron a difundirse tras el encuentro.

El reconocido relator aseguró que quedó sorprendido cuando empezaron a consultarlo por esas versiones. "Me empiezan a llamar de medios diciendo: 'No, porque la conspiración y no sé qué'. Te juro que dije: '¿De qué están hablando?'", recordó durante el pase entre los programas de ESPN. Según explicó, nunca imaginó que un comentario realizado en plena transmisión pudiera interpretarse de esa manera.

Al retomar la actividad, el periodista explicó que encontró una declaración con la que se sintió plenamente identificado. "Lo abrí el fin de semana y me aferré a una declaración de Facundo Medina que fue recontra simple, como que 'nos ganaron bien'", señaló, al destacar la mirada del defensor argentino sobre la final del Mundial.

Durante el intercambio televisivo también hubo espacio para analizar el desarrollo del partido. En ese contexto, Closs sostuvo: "A vos no te gustó la final, ¿cómo fueron los otros partidos?", en referencia al nivel futbolístico que mostró la Selección a lo largo del torneo. Sus declaraciones buscaron poner el foco en lo ocurrido dentro del campo de juego, en medio de un debate que continuó alimentándose en las redes sociales tras la definición del Mundial 2026.

Una derrota que aún duele.

La declaración de Medina en torno al tema

El ex River Plate también descartó las especulaciones que aparecieron tras la derrota. El futbolista reveló que incluso su madre le consultó por las versiones que circulaban y respondió con contundencia: "¿Vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!". Luego dejó una reflexión que rápidamente se viralizó: "Queremos ganar como todos. Nos tocó perder y hay que aceptarlo".

Además, Medina expresó: “¿Qué te pensás...? Queríamos ganar como todos. Nos tocó perder y hay que aceptarlo (...) Llegamos al aeropuerto, disfrutamos de la gente que nos fue a bancar. Sentimos amor, fue una caricia al alma, nos quedamos con eso”.