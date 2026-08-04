El presidente Javier Milei sigue adelante con su objetivo de concretar una reforma previsional, en sintonía con lo solicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acuerdo firmado por la Argentina y refrendado a fines de mayo. Uno de los cambios centrales que impulsan el Gobierno y el organismo de crédito consiste en aumentar la edad jubilatoria de acuerdo al "incremento en la esperanza de vida".

En los últimos meses, el FMI dio precisiones sobre la reforma jubilatoria que plantea para la Argentina, conforme a lo acordado con la gestión de Javier Milei durante la revisión más reciente del entendimiento firmado en 2025. Las pautas incluyen diversas modificaciones, entre ellas un esquema proporcional de cobro según los años aportados y la separación entre los sistemas de jubilaciones contributivas y no contributivas.

La intención del Gobierno de avanzar con estos cambios, que afectarían a millones de jubilados, fue nuevamente confirmada por el FMI en una de sus conferencias de prensa más recientes. Específicamente, durante la presentación realizada a principios de junio por la vocera del organismo, Julie Kozack.

"Respecto a las reformas tributaria y previsional, cabe mencionar que las autoridades (argentinas) mantienen un firme compromiso con su marco fiscal", sostuvo Kozack aproximadamente dos meses atrás.

Cómo es la reforma de la edad jubilatoria que planean Milei y el FMI

Uno de los puntos clave de la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno de Javier Milei a pedido del FMI es el aumento de la edad jubilatoria, que en Argentina es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. En concreto, el staff report (o acuerdo técnico) de la última revisión del acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo recomienda textualmente "alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas".

"Vincular gradualmente la edad legal de jubilación al aumento de la esperanza de vida y armonizar las edades de jubilación entre hombres y mujeres podría ayudar a mantener un equilibrio estable entre la vida laboral y la jubilación", agrega el texto oficial del acuerdo.

Si bien el FMI evita fijar una edad específica o un cronograma obligatorio, el documento deja en claro que considera indispensable modificar las reglas de acceso a la jubilación para reducir el gasto previsional y garantizar la "sostenibilidad" del sistema en el mediano y largo plazo. El diagnóstico del Fondo parte de una premisa conocida: el envejecimiento de la población y la evolución demográfica incrementarán la presión sobre las cuentas previsionales durante las próximas décadas.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la expectativa de vida en Argentina en 2024 (último dato disponible) alcanza los 77,5 años en promedio. Esto es 12 años más que la edad jubilatoria para hombres y 17 años más que la edad para mujeres. Precisamente, el FMI plantea equiparar la edad jubilatoria entre hombres y mujeres. Esto sería, en concreto, que la edad para retirarse se incremente para las segundas 5 años más que para los hombres.

Según el organismo, los cambios introducidos por el Gobierno en la fórmula de movilidad permitieron moderar el crecimiento del gasto, pero no alcanzan para resolver los problemas estructurales del sistema. Por ese motivo, el Staff Report sostiene que será necesaria una reforma integral que modifique tanto los incentivos para aportar como las condiciones de acceso a la jubilación.

El organismo tampoco descarta que ese incremento vaya acompañado por un aumento de los años de aportes requeridos para obtener una jubilación completa. El planteo del Fondo coincide, además, con otras transformaciones sugeridas para el sistema previsional. Entre ellas, figura la separación entre el régimen contributivo y el no contributivo, la integración de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con otras prestaciones asistenciales y el avance hacia un esquema en el que los haberes estén más directamente vinculados con la cantidad de años efectivamente aportados. Ese modelo implicaría que quienes no alcancen el historial completo de contribuciones perciban prestaciones proporcionalmente menores.

Tal como publicó El Destape, la vocera del organismo confirmó que la reforma previsional forma parte de los compromisos asumidos dentro del programa con la Argentina y que las discusiones incluyen modificaciones en la edad jubilatoria, los años de aportes y el diseño general del sistema. Esa definición reforzó la interpretación de que las recomendaciones contenidas en el Staff Report constituyen la hoja de ruta que el organismo espera que el Gobierno implemente durante los próximos años.

Entre Ríos hizo punta: así es su reforma previsional

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la semana el proyecto de ley de reforma previsional, con 18 votos afirmativos y 12 negativos. El gobernador Rogelio Frigerio defendió la norma y afirmó que no implica una reducción de los haberes de los actuales jubilados.

El proyecto de Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional (así es su nombre oficial) fue aprobada por los votos a favor de los 15 diputados de Juntos por el Cambio más tres electos por La Libertad Avanza. Se opusieron la bancada peronista más el diputado Damasco, electo en las listas de Milei.

Horas antes del tratamiento legislativo, Frigerio defendió la iniciativa que busca garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y sostuvo, "faltaba coraje, determinación y compromiso" para llevar a cabo la reforma.

La nueva ley declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el término de dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos, con el objetivo de restaurar el equilibrio de la Caja, resguardar su sustentabilidad y fortalecer el financiamiento del régimen jubilatorio provincial.

Con esta sanción, el oficialismo entrerriano logra concretar una de las principales reformas planteadas desde el inicio de la gestión, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad al sistema jubilatorio provincial. La norma entrará en vigencia una vez cumplidos los pasos administrativos de promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Entre los puntos principales, se destacan la suba de la cantidad de aportes y el aumento de la edad jubilatoria: de 62 a 65 para hombres y de 57 a 60 para mujeres.

Los cambios que afectan a trabajadores y futuros jubilados son aplicables a todos aquellos que están dentro de la caja jubilatoria de la provincia de Entre Ríos, un sistema de reparto diferente al de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Los jubilados que forma parte de este sistema son: