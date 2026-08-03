"Ayudaba a cualquiera que lo necesitara": dolor y conmoción por la muerte de un legendario actor.

El actor estadounidense Vincent Pastore, reconocido mundialmente por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la exitosa serie Los Soprano, murió a los 80 años. La noticia fue confirmada por su representante, Bob McGowan, quien informó que el artista fue hallado sin vida en su casa de City Island, en Nueva York, luego de que familiares y allegados dejaran de tener noticias suyas durante varios días.

McGowan contó a The Associated Press que se enteró del fallecimiento a través del actor Vincent Curatola, también integrante del elenco de Los Soprano. Además, reveló que intentaba comunicarse con Pastore para ofrecerle un nuevo trabajo cuando recibió la noticia.

Al recordar al intérprete, su representante destacó su compromiso con quienes lo rodeaban. "Era el cliente más leal que tuve, siempre colaboraba con organizaciones benéficas y ayudaba a cualquiera que lo necesitara, algo muy poco común en esta industria", aseguró.

En el mismo sentido se expresó Robert Attermann, quien representó al actor durante más de tres décadas. Si bien reconoció que será recordado por su papel de "Big Pussy", sostuvo que su legado fue mucho más amplio. Lo describió como una persona "amable y generosa", que nunca rechazaba a un fan que le pidiera una foto o un autógrafo y que valoraba profundamente el apoyo del público. También recordó que disfrutaba enseñar y acompañar a los actores más jóvenes en sus primeros pasos.

Murió el actor Vincent Pastore.

Una carrera marcada por los papeles de mafioso

Antes de alcanzar la fama con Los Soprano, Pastore ya había construido una extensa trayectoria en cine y televisión. Desde la década de 1980 participó en numerosas producciones y apareció en películas emblemáticas como Buenos muchachos y Despertares, ambas estrenadas en 1990. Sin embargo, el personaje que definió su carrera fue el de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano que, en el transcurso de la serie, termina convirtiéndose en informante del FBI.