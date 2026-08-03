Por qué Ángel Correa no jugó el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El jugador en la Selección Argentina en un partido contra Brasil.

Ángel Correa no logró entrar en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026 y fue uno de los futbolistas más importantes que no formaron parte de nómina. Después de haber formado parte del ciclo más exitoso de la Albiceleste, con los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, el delantero quedó afuera de la convocatoria para la cita disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

La determinación de Lionel Scaloni pudo sorprender hasta algún punto porque Correa había mantenido continuidad en las convocatorias durante buena parte del proceso y llegaba con rodaje tras su paso al fútbol mexicano. Sin embargo, el entrenador nunca lo eligió como titular y optó por renovar algunas piezas del plantel, por lo que terminó inclinándose por otros futbolistas para completar la nómina de atacantes que representó a la Argentina en la Copa del Mundo.

Por qué Ángel Correa no jugó el Mundial 2026

El principal motivo de la exclusión fue una decisión estrictamente futbolística. Scaloni priorizó a jugadores que venían compitiendo en las principales ligas europeas y que atravesaban un mejor presente deportivo. Además, varios de ellos acumulaban una mayor cantidad de entrenamientos, partidos y minutos dentro del ciclo del entrenador, un aspecto que el cuerpo técnico suele valorar especialmente al momento de conformar una lista mundialista.

Tras conocerse la nómina, Correa no ocultó su desilusión. "El Mundial es una tristeza porque no puedo estar. No sé por qué. Eso lo debería decir el entrenador", expresó el delantero, quien evitó polemizar con Scaloni, aunque dejó en claro el dolor que le provocó quedarse al margen de la competencia más importante del fútbol. Al mismo tiempo, aseguró que continuará alentando a la Selección durante todo el torneo y deseó que el equipo pudiera defender el título conseguido en Qatar.

Correa en River.

El atacante también remarcó que siempre compitió para ganarse un lugar y que su compromiso con la camiseta argentina nunca cambió. Pese a la frustración, eligió mantenerse respetuoso con la decisión del cuerpo técnico y enfocarse en su presente a nivel de clubes, donde buscó sostener un alto rendimiento para volver a ser considerado en futuras convocatorias.

La palabra de la esposa de Correa

La noticia también tuvo una fuerte repercusión en su entorno familiar. Su pareja, Sabrina Di Marzo, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para respaldarlo luego de quedar fuera de la lista definitiva. En su publicación destacó el esfuerzo realizado por Correa a lo largo de toda su carrera y aseguró que, aunque la noticia fue difícil de asimilar, estaba orgullosa del camino recorrido y convencida de que el fútbol le volverá a dar una revancha.

Más allá de la decepción, Correa mantuvo el mismo mensaje que transmitió desde el primer momento: apoyar incondicionalmente a la Selección Argentina. El delantero reconoció que quedarse afuera de un Mundial representa uno de los golpes más duros de su carrera, pero dejó en claro que seguirá acompañando al grupo a la distancia. Mientras tanto, Scaloni apostó por una renovación parcial del plantel, convencido de que los futbolistas elegidos llegaban en un mejor momento y ofrecían mayor continuidad dentro de un proyecto que continúa mirando hacia el futuro.