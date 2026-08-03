Tobías Andrada: edad, altura y de qué juega el futbolista de River

El futbolista en la Selección.

River Plate se decidió por dejar atrás un irregular primer semestre y, en medio de un presente marcado por los malos resultados y la necesidad de encontrar respuestas futbolísticas, la dirigencia apostó por incorporar a una de las mayores promesas del fútbol argentino entre los jugadores que llegaron para la segunda mitad de 2026. Se trata de Tobías Andrada, un jugador surgido de Vélez que llega con apenas un puñado de partidos en Primera, pero con una enorme proyección.

El juvenil fue uno de los nombres que más expectativa despertó entre los hinchas millonarios. Aunque el club también sumó futbolistas de experiencia para reforzar el plantel de Eduardo Coudet, muchos consideran que Andrada puede convertirse en una de las grandes apariciones del campeonato gracias a sus características técnicas, su versatilidad y el crecimiento que mostró tanto en Vélez como en la Selección Argentina Sub 20.

Edad, altura y de qué juega Tobías Andrada

Con apenas 19 años, Tobías Andrada nació el 2 de febrero de 2007 en La Matanza. Además, mide 1,79 metros y se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque su polifuncionalidad le permite ocupar distintas posiciones en la mitad de la cancha. Puede jugar como enganche, volante interno, mediapunta e incluso recostarse sobre el sector derecho, una función que le pidió Guillermo Barros Schelotto durante su etapa en Vélez.

Su historia en el Fortín comenzó muy temprano. A los siete años ingresó a las divisiones inferiores del club de Liniers y completó todo el recorrido formativo hasta llegar a la Reserva en 2025. Ese mismo año fue promovido al plantel profesional y rápidamente comenzó a demostrar por qué era considerado una de las mayores joyas de la institución, participando en los títulos de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina.

Andrada en Vélez.

En una época en la que los clásicos números diez son cada vez menos frecuentes, Andrada aparece como un futbolista con características que recuerdan a ese perfil de conductor. Su principal virtud es la capacidad para asociarse con sus compañeros, administrar la pelota con criterio y encontrar pases filtrados que rompen líneas defensivas. Además, tiene facilidad para acelerar el ritmo del juego cuando el partido lo requiere.

A esas condiciones técnicas les suma un importante despliegue físico. No se trata de un volante que solo participa en la creación, sino que también colabora en la recuperación, presiona y recorre grandes distancias. Esa combinación de talento e intensidad le permitió adaptarse a distintos esquemas tácticos sin perder influencia en el desarrollo del juego.

El paso de Andrada por la Selección Argentina

Su crecimiento también quedó reflejado en la Selección Argentina Sub 20, con la que disputó el último Mundial de la categoría bajo la conducción de Diego Placente. Allí alternó entre las posiciones de volante interno y mediapunta, demostrando nuevamente su capacidad para cumplir diferentes funciones. En la semifinal frente a Colombia ingresó desde el banco y cambió el desarrollo del encuentro, una actuación que fue destacada por el propio entrenador.

Las expectativas alrededor de Andrada son muy altas. Incluso antes de su llegada a River, Guillermo Barros Schelotto aseguró que tenía condiciones para jugar en cualquiera de los grandes del país, mientras que el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, llegó a compararlo con Federico Valverde por su dinámica y su potencial. Ahora, con 19 años y la camiseta de River, buscará confirmar todas esas condiciones y convertirse en una pieza importante para un equipo que necesita recuperar protagonismo cuanto antes.