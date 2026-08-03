El color de pelo que más favorece después de los 60: ilumina el rostro y nunca pasa de moda.

Con el paso del tiempo, el cabello cambia de textura, pierde parte de su brillo natural y las canas empiezan a ganar protagonismo. Por eso, muchas mujeres mayores de 60 buscan un color que no solo cubra el crecimiento, sino que también ilumine el rostro y ayude a conseguir un aspecto más fresco sin caer en transformaciones drásticas. Para los especialistas en coloración, hay un tono que reúne todas esas características: el rubio miel.

Lejos de los rubios muy claros o del platinado, esta tonalidad se caracteriza por combinar reflejos dorados y cálidos que aportan luminosidad al cabello de una forma natural. El resultado es una melena con más dimensión y movimiento, capaz de suavizar los rasgos sin endurecer las facciones, algo que puede ocurrir con los colores demasiado oscuros o uniformes.

Uno de los principales beneficios de este color es que refleja mejor la luz. Ese efecto hace que la piel luzca más luminosa y que las líneas de expresión no se perciban con tanto contraste. Además, al tratarse de un tono cálido, armoniza con la pérdida natural de pigmentación que suele experimentar el rostro con el paso de los años.

Otra ventaja es que permite integrar las canas de manera mucho más sutil. En lugar de generar un contraste marcado entre la raíz y el resto del cabello, el rubio miel consigue que el crecimiento resulte menos evidente, lo que también ayuda a espaciar los retoques en la peluquería.

Cómo llevar este tono para que se vea natural

Los estilistas recomiendan evitar los colores completamente planos. En su lugar, sugieren incorporar reflejos finos o un balayage suave que aporte profundidad y movimiento a la melena. De esa forma, el resultado se percibe mucho más natural y el cabello gana brillo visual sin perder elegancia.

También destacan que el verdadero efecto rejuvenecedor no depende únicamente del tinte. Un cabello bien hidratado, con puntas cuidadas y un acabado brillante siempre potenciará cualquier color elegido. Los tratamientos nutritivos y los productos específicos para cabellos teñidos ayudan a conservar el tono durante más tiempo y a mantener ese aspecto saludable que marca la diferencia.

Un clásico que nunca pasa de moda

A diferencia de las tendencias más llamativas que cambian cada temporada, el rubio miel se mantiene entre los favoritos de los coloristas porque combina con una amplia variedad de tonos de piel y estilos. No busca transformar por completo la imagen, sino realzar las facciones y aportar luminosidad de una manera sutil.

Por eso, para muchas mujeres mayores de 60 que quieren renovar su look sin alejarse de una estética clásica, este tono sigue siendo una de las apuestas más elegantes y fáciles de mantener