La recaudación sube por inflación y el consumo volvió a mostrar señales de debilidad

La recaudación tributaria de julio alcanzó los 22,96 billones de pesos y registró un crecimiento interanual del 35,1%, apenas 1,6 puntos porcentuales por encima de la inflación interanual del 33,5%. Detrás del dato agregado, el informe difundido por ARCA muestra una economía con escaso dinamismo en el mercado interno, una fuerte dependencia de ingresos extraordinarios vinculados al calendario impositivo y una actividad que continúa mostrando señales de enfriamiento.

El principal indicador del consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), volvió a quedar por debajo de la inflación. El tributo recaudó $6,82 billones y aumentó apenas un 32,8% interanual, lo que implica una caída real frente al incremento de los precios. Se trata de uno de los datos más relevantes del informe porque el IVA refleja el nivel de ventas y consumo de bienes y servicios en la economía.

Aunque el Gobierno sostiene que la desaceleración inflacionaria es acompañada por una recuperación de la actividad, los ingresos tributarios asociados al consumo no muestran esa mejora. La variación del IVA quedó 0,7 puntos por debajo del IPC interanual, una diferencia que, aunque reducida, confirma que el mercado interno continúa sin recuperar terreno.

El IVA Impositivo aumentó 41,4%, impulsado por cuestiones administrativas y cambios en la cancelación de obligaciones tributarias más que por una expansión del consumo. ARCA explicó que incidieron positivamente las reafectaciones netas de saldos fiscales, mientras que jugaron en contra una mayor adhesión a planes de pago para deuda corriente y un incremento de las devoluciones correspondientes al Régimen de Comercialización de Granos.

En cambio, el IVA Aduanero creció apenas 13,1%, muy por debajo de la inflación. El organismo atribuyó parte de ese resultado a que julio tuvo un día hábil menos que el año anterior, aunque señaló que el incremento del tipo de cambio amortiguó parcialmente esa caída.

La mejora de la recaudación total estuvo sostenida principalmente por el Impuesto a las Ganancias, que aumentó un 64,7% interanual hasta alcanzar los 5,11 billones de pesos. Sin embargo, el propio informe oficial aclara que ese resultado responde al vencimiento excepcional dispuesto para este mes del saldo de declaración jurada de personas humanas correspondiente al período fiscal 2025. En 2025 ese vencimiento había operado durante junio, por lo que la comparación interanual se encuentra distorsionada por el cambio de calendario.

Además, julio incorporó el pago mediante el Régimen Simplificado de Ganancias creado en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal y registró mayores anticipos de sociedades por el incremento del impuesto determinado en el ejercicio fiscal 2025. Es decir, el fuerte crecimiento de Ganancias no responde necesariamente a una expansión de la actividad económica sino, principalmente, a modificaciones en el cronograma de pagos y a factores administrativos.

La recaudación en Bienes Personales ascendió a 171.056 millones de pesos y mostró una suba del 69,2%, aunque nuevamente el informe atribuye el resultado al vencimiento especial trasladado desde junio al mes de julio y al ingreso remanente correspondiente a Acciones y Participaciones. El incremento, por lo tanto, tampoco constituye una señal de mayor crecimiento económico. Otro indicador que refleja el comportamiento de la economía es el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque. En julio recaudó 1,54 billones de pesos y creció solamente un 18,7% interanual. Comparado con una inflación del 33,5%, el tributo exhibe una caída real superior a los 14 puntos porcentuales.

Este impuesto suele utilizarse como referencia de la intensidad de las transacciones bancarias y de la actividad económica formal. El propio informe señala que el resultado estuvo condicionado por un día hábil menos y por las nuevas exenciones incorporadas mediante el Decreto 475/2026, aunque la diferencia respecto de la inflación refleja un nivel de operaciones todavía contenido.

También los recursos de la Seguridad Social crecieron por debajo de los precios. La recaudación alcanzó 6,3 billones de pesos y aumentó un 29,4% interanual, cuatro puntos menos que la inflación. ARCA explicó que durante julio ingresó la recaudación correspondiente al pago del medio aguinaldo y destacó el incremento de la remuneración bruta promedio. Sin embargo, el resultado vuelve a ubicarse en terreno negativo en términos reales.

Por su parte, los Derechos de Exportación aumentaron apenas 3,1% interanual, muy lejos de la inflación. La recaudación alcanzó 1,19 billones de pesos y estuvo afectada por la reducción de alícuotas para los principales complejos agrícolas. Según detalló ARCA, durante este año continuaron vigentes rebajas para la soja, el trigo, la cebada, el maíz y el sorgo. En algunos casos, las alícuotas descendieron desde el 33% hasta el 24%, mientras que para trigo y cebada bajaron hasta el 5,5%.

El organismo también señaló que la comparación se encuentra afectada por la elevada base de julio de 2025, cuando todavía ingresaban operaciones registradas bajo el esquema anterior de derechos de exportación. El incremento del tipo de cambio permitió compensar parcialmente esa reducción. En contraste, los Derechos de Importación retrocedieron 2,3% interanual y totalizaron 575.667 millones de pesos.