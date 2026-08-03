Jorge Rojas y El Chaqueño Palavecino unieron sus voces en una zamba: la historia detrás de la icónica canción

Jorge Rojas y El Chaqueño Palavecino cantaron una clásica zamba.

El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas presentaron de forma oficial el video de Luna vallista, capturado durante un recital que compartieron en el Movistar Arena durante 2024. El lanzamiento rinde tributo a un tema fundamental del repertorio solista de Rojas, elevándolo con el sello característico y la potencia de ambas voces sobre el escenario.

La composición es una pieza dedicada a la belleza natural y la mística de los Valles Calchaquíes; a través de un recorrido geográfico y poético por localidades emblemáticas como Seclantás, Cafayate y Angastaco. La letra trasciende la simple contemplación del paisaje para otorgarle a la luna un rol protagónico: el de una compañera activa que atestigua las costumbres, pesares y alegrías de la región.

Sostenida sobre imágenes poéticas que aluden al adobe, el candil y expresiones tradicionales como la baguala y la zamba, Luna vallista se erige como una declaración de pertenencia. En sus versos conviven reflexiones sobre la soledad, el amor y el inevitable paso del tiempo, utilizando el ciclo nocturno que culmina al amanecer como una metáfora de las distintas etapas de la vida.

En esta interpretación conjunta, la zamba adquiere una matiz de celebración popular. La conjunción entre la impronta criolla del Chaqueño Palavecino y el estilo melódico de Jorge Rojas renueva el brillo de esta obra, dejando inmortalizado un cruce cumbre entre dos referentes indispensables de la música de raíz.

Jorge Rojas.

El adelanto de La Sole sobre República Folklore

La cantante Soledad Pastorutti manifestó su entusiasmo frente a la concreción del festival República Folklore, una propuesta de gran escala que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires con el fin de exhibir la diversidad de la tradición musical argentina. La artista santafesina subrayó la importancia de ofrecer un escenario de alta visibilidad en la capital a expresiones culturales con fuerte arraigo en las provincias que habitualmente cuentan con menor cobertura mediática nacional.

Sobre el concepto del evento -que apunta a recrear el formato de las peñas regionales ante un público más amplio-, la intérprete valoró la iniciativa como una instancia necesaria para dar difusión al movimiento folclórico que se desarrolla de manera permanente en el interior del país.